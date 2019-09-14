"Держись, солнце наше": Андрей Разин подтвердил страшный диагноз Заворотнюк

Продюсер группы "Ласковый май" рассказал о болезни "няни Вики"

Андрей Разин подтвердил рак Анастасии Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружен отек мозга. В своем Instagram артист подтвердил диагноз звездной "няни", информация о котором появилась накануне в сети.

На странице Андрея Разина в Instagram появилась публикация, в которой продюсер пишет слова поддержки в адрес Анастасии Заворотнюк. "Группа "Ласковый май" очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за неё. Дай Бог, чтобы всё обошлось", – написал артист.

INSTAGRAM

В комментариях к посту у Разина поинтересовались, что случилось с актрисой. На что тот ответил следующее: "У нее последняя степень рака мозга".

Ранее стало известно, что Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Врачи хотят оперировать актрису, однако переживают, как ее организм перенесет процедуру. Кроме того, артистку частично парализовало.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.