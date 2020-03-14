Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Детей много не бывает: Джуд Лоу станет отцом в шестой раз

Актера и его беременную супругу заметили на прогулке

Инна Петрова
Сегодня, 15:24

Джуд Лоу, сыгравший главную роль в скандальном сериале "Новый Папа", станет отцом в шестой раз. Об этом свидетельствуют свежие фотографии, на которых запечатлены актер и его беременная супруга. На днях звездную пару заметили на прогулке в Лондоне.

Джуд Лоу и Филлипа Коэн
Джуд Лоу и Филлипа Коэн
Фото: Getty Images

Джуд Лоу неоднократно упоминал в интервью, что хочет еще раз стать отцом.47-летний артист признался, что его пятеро детей уже подросли, а ему еще бы очень хотелось понянчиться с новорожденным.

Похоже, Лоу – человек не слова, а дела. 32-летняя Филиппа Коэн беременна первенцем. На снимках, появившихся в сети, видно округлившийся живот Филиппы.

INSTAGRAM

Напомним, что Джуд Лоу и Филиппа Коэн поженились в апреле 2019 года после четырех лет отношений. До встречи с Филиппой актер был женат на дизайнерке Сэди Фрост, которая родила ему троих детей. У него также есть двое внебрачных детей от модели Саманты Берк и певицы Кэтрин Хардинг.

Смотрите в сюжете, как западные актрисы скрывают беременность:

Ранее мы писали, что ребенок Илона Маска и певицы Граймс сможет выбрать себе гендер самостоятельно.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Дети инфицированного коронавирусом Тома Хэнкса обратились к фанатам: видео Заворотнюк вспомнила о детстве и показала архивное фото Исхудавшая и на костылях: дочь Анджелины Джоли впервые после операции появилась на публике
актер Джуд Лоу дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Сочные беляши в советском стиле, пошаговый рецепт
Сочные беляши в советском стиле, пошаговый рецепт
"Какой-то ад с лицом": Алла Пугачева шокировала внешним видом
"Пьяная?": Брежнева удивила дикими танцами под Меладзе (видео)
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека

Популярные статьи

Сегодня, 08:25Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

Вчера, 17:06Wellness

Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

Вчера, 15:28Events

Пятница, 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

Вчера, 13:55Food

Бельгийские вафли: три рецепта вкуснейшей домашней выпечки

Вчера, 11:21Events

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков зодиака

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 10:02Психология

Сегодня Всемирный день сна: как поздравить своих друзей

12 мартаFun

Аномально низкий мужчина показал своего брата-гиганта: фото

12 мартаWellness

Коронавирус в Украине: как отличить его от гриппа и ОРВИ

12 мартаFun

Неприличная поза пассажира самолета удивила попутчицу, фото

12 мартаEvents

Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

12 мартаСтиль

Елена Зеленская перед введением карантина посетила школу в Киеве: деловой образ первой леди

12 мартаFun

Врач с 20-летним стажем сделал "самое важное заявление о коронавирусе"

12 мартаTravel

Wizz Air, Ryanair, SkyUp и МАУ: какие рейсы отменяют и что делать с билетами

11 мартаПсихология

Как заставить себя работать дома: пять эффективных правил

11 мартаTravel

Карта распространения коронавируса: названы самые опасные страны

Новости партнеров

Как вкусно приготовить дешевую рыбу
Как вкусно приготовить дешевую рыбу
Как Елена Кравец из
Как Елена Кравец из "Квартала 95" выглядела до популярности
Рецепт бесподобных блинчиков из капусты
Рецепт бесподобных блинчиков из капусты
"Время не щадит никого": Пугачева поразила внешним видом
Ученые рассказали, кто чаще умирает от коронавируса
Ученые рассказали, кто чаще умирает от коронавируса
Вся правда о чайном, кефирном и тибетском грибах
Вся правда о чайном, кефирном и тибетском грибах
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Вителло тонато: рецепт с фото пошагово
Вителло тонато: рецепт с фото пошагово