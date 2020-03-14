Детей много не бывает: Джуд Лоу станет отцом в шестой раз

Актера и его беременную супругу заметили на прогулке

Джуд Лоу, сыгравший главную роль в скандальном сериале "Новый Папа", станет отцом в шестой раз. Об этом свидетельствуют свежие фотографии, на которых запечатлены актер и его беременная супруга. На днях звездную пару заметили на прогулке в Лондоне.

Джуд Лоу и Филлипа Коэн Фото: Getty Images

Джуд Лоу неоднократно упоминал в интервью, что хочет еще раз стать отцом.47-летний артист признался, что его пятеро детей уже подросли, а ему еще бы очень хотелось понянчиться с новорожденным.

Похоже, Лоу – человек не слова, а дела. 32-летняя Филиппа Коэн беременна первенцем. На снимках, появившихся в сети, видно округлившийся живот Филиппы.

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Напомним, что Джуд Лоу и Филиппа Коэн поженились в апреле 2019 года после четырех лет отношений. До встречи с Филиппой актер был женат на дизайнерке Сэди Фрост, которая родила ему троих детей. У него также есть двое внебрачных детей от модели Саманты Берк и певицы Кэтрин Хардинг.

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