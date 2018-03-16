Дети Синди Кроуфорд снялись в забавной рекламе Calvin Klein – видео

В рамках рекламной компании Our Youth (наша молодость-Ред.) 16-летняя Кайя и 18-летний Прэсли Гербер снялись для бренда Calvin Klein. Помимо фото в стильных нарядах из денима, бренд опубликовал забавный ролик. На котором брат и сестра играют в игры, соревнуются в армрестлинге и дурачатся.

Как говорится в сообщении бренда, эта кампания нацелена на то, чтобы сделать акцент на семейных узах и тех, вещах, которые объединяют всех членов семьи.

Фото: instagram.com/calvinklein

Фото: instagram.com/calvinklein

В похожей рекламной кампании недавно снялись и сестры Кардашьян. "Семья – это все для меня. Совместная работа над чем-то особенным – это очень важно", – призналась Ким Кардашьян журналу Vogue."Чем то особенным" Ким назвала участие в фотосессии для Calvin Klein со своими сестрами. "Мы еще тогда переписывались перед съемкой и пришли к одному мнению, что мы очень счастливы собраться вместе", – добавила Ким.

Напомним, что Кайя успела пройтись по подиуму во время Недели моды в Париже. девушка продемонстрировала короткое черное платье необычного фасона.