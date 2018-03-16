Дети Синди Кроуфорд снялись в забавной рекламе Calvin Klein – видео

Сегодня, 18:06

Кайя и Прэсли стали лицом модного бренда

Кайя и Прэсли Гербер. Фото: instagram.com/presleygerber
Кайя и Прэсли Гербер. Фото: instagram.com/presleygerber

В рамках рекламной компании Our Youth (наша молодость-Ред.) 16-летняя Кайя и 18-летний Прэсли Гербер снялись для бренда Calvin Klein. Помимо фото в стильных нарядах из денима, бренд опубликовал забавный ролик. На котором брат и сестра играют в игры, соревнуются в армрестлинге  и дурачатся.

Как говорится в сообщении бренда, эта кампания нацелена на то, чтобы сделать акцент на семейных узах и тех, вещах, которые объединяют всех членов семьи.

28763550_1660587717351517_4618816785125212160_n

Фото: instagram.com/calvinklein

28436371_1449159475192408_7232906113954349056_n

Фото: instagram.com/calvinklein

В похожей рекламной кампании недавно снялись и сестры Кардашьян. "Семья – это все для меня. Совместная  работа над чем-то особенным – это очень важно", – призналась Ким Кардашьян журналу Vogue."Чем то особенным" Ким назвала участие в фотосессии для Calvin Klein со своими сестрами. "Мы еще тогда переписывались перед съемкой и пришли к одному мнению, что мы очень счастливы собраться вместе", – добавила Ким. 

Напомним, что Кайя успела пройтись по подиуму во время Недели моды в Париже. девушка продемонстрировала короткое черное платье необычного фасона.
модель, Кайя Гербер, Calvin Klein, прэсли гер

Вы сейчас просматриваете новость "Дети Синди Кроуфорд снялись в забавной рекламе Calvin Klein – видео". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Кендалл Дженнер. Фото: AFP

Кендалл Дженнер рассказала о своей сексуальной ориентации

Вчера, 13:05

Модель дала откровенное интервью журналу Vogue

Шоу-бизнес

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева опубликовала забавные детские фото из личного архива

Вчера, 12:18

Знаменитость разместила фото в Instagram
Загрузка...
Загрузка...