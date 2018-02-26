Дети устроили сюрприз Андрею Данилко в финале Нацотбора на Евровидение
Андрей Данилко обронил фразу, которую Сергей Притула вспоминал судье еще несколько раз
24 февраля состоялся финал национального отбора на Евровидение, где вся страна услышала имя победителя. Им стал певец MELOVIN. В финале Нацотбора Андрею Данилко устроили сюрприз те дети, которых по их словам "он пиарил два эфира подряд".
В первом полуфинале по время выступления LAUD, Андрей Данилко обронил фразу, которую Сергей Притула вспоминал судье еще несколько раз. "Я не люблю поющих детей. Я за то, чтобы они выиграли, вставили зубы и потом пели", – сказал тогда Андрей Данилко.
И вот во время онлайн-трансляции в Facebook зрители могли видеть, как дети устроили флешмоб – подошли к судье с плакатами "Требуем детский Х-фактор" и "Беззубые дети тоже люди", а потом спели песню "Киця-кицюня". Данилко предложил детям расширить репертуар и поискать другие песни, но мнение о беззубых детях он изменил: "Как можно их не любить? Дети — вы такие классные, я вас обожаю. У кого же такое чувство юмора?".
Кадр из видео
Все это было сделано не просто так, а чтобы пригласить Андрея Данилко таким необычным образом в новый проект телеканала СТБ "Вечер с Натальей Гариповой". Детям Андрей Михайлович пообещал, что обязательно придет.
Премьера шоу "Вечер с Натальей Гариповой" состоится уже 3 марта в 21.30. В первом эпизоде зрители увидят Олега Винника с совершенно другой стороны.
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