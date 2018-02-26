Дети устроили сюрприз Андрею Данилко в финале Нацотбора на Евровидение

24 февраля состоялся финал национального отбора на Евровидение, где вся страна услышала имя победителя. Им стал певец MELOVIN. В финале Нацотбора Андрею Данилко устроили сюрприз те дети, которых по их словам "он пиарил два эфира подряд".

В первом полуфинале по время выступления LAUD, Андрей Данилко обронил фразу, которую Сергей Притула вспоминал судье еще несколько раз. "Я не люблю поющих детей. Я за то, чтобы они выиграли, вставили зубы и потом пели", – сказал тогда Андрей Данилко.

И вот во время онлайн-трансляции в Facebook зрители могли видеть, как дети устроили флешмоб – подошли к судье с плакатами "Требуем детский Х-фактор" и "Беззубые дети тоже люди", а потом спели песню "Киця-кицюня". Данилко предложил детям расширить репертуар и поискать другие песни, но мнение о беззубых детях он изменил: "Как можно их не любить? Дети — вы такие классные, я вас обожаю. У кого же такое чувство юмора?".

Кадр из видео

Все это было сделано не просто так, а чтобы пригласить Андрея Данилко таким необычным образом в новый проект телеканала СТБ "Вечер с Натальей Гариповой". Детям Андрей Михайлович пообещал, что обязательно придет.

Премьера шоу "Вечер с Натальей Гариповой" состоится уже 3 марта в 21.30. В первом эпизоде зрители увидят Олега Винника с совершенно другой стороны.