Детское Евровидение 2019: известно, кто представит Украину

Победителем Нацотбора стала киевлянка София Иванько

София Иванько Фото: Facebook

В польском городе Гливице 24 ноября 2019 года пройдет один из самых масштабных песенных конкурсов – 17-е детское Евровидение 2019. В Украине уже состоялся Национальной отбор среди десяти юных участников и определен исполнитель, который будет представлять нашу страну на масштабном песенном конкурсе.

Как сообщает PR-manager телерадиокомпании "UA:Суспільне мовлення" Виктория Сидоренко в Facebook, в 2019 году Национальный отбор на детское Евровидение выиграла участница София Иванько, которая представит Украину с песней "Коли здається".

София Иванько – "Коли здається"

Киевлянка София Иванько часто выступает на музыкальных фестивалях и концертах. Девочка участвовала в пятом сезоне вокального проекта "Голос. Діти", однако до финала не дошла.

Отметим, что также в этом году участие в Нацотборе принимала дочка популярного украинского комика Евгения Кошевого – Варвара. Девочка выступила с песней под названием "Диво в розмаїтті".

Также добавим, что юного представителя от Украины на Нацотборе выбирали – певица и член правления Общественного вещания Александра Кольцова, исполнительница Alyosha, певец и композитор Adam, певица и композитор TanyaSha.

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