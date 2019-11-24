Детское Евровидение 2019: какое место заняла Украина

София Иванько не вошла в десятку лучших исполнителей

София Иванько Фото: Instagram.com

Сегодня, 24 ноября, в польском городе Гливице прошел финал конкурса Детское Евровидение 2019. За победу в конкурсе боролись представители 19 стран, а первое место одержала участница от Польши – Вики Габор с песней Superhero. Это является беспрецедентным случаем за всю история конкурса, так как в прошлом году победу в нем одержала также полька Роксана Венгель.

Представительница Польши Вики Габор набрала 278 баллов. Юная исполнительница получила главный приз – хрустальный микрофон.

Участница от Украины София Иванько выступила под номером 13. Она исполнила авторскую песню The Spirit of Music ("Дух музыки"). В этом году Украина заняла 15 место, набрав 59 баллов.

Смотрите выступление Софии Иванько в финале Детского Евровидения 2019:

Второе место с результатом 227 баллов завоевал Ержан Максим из Казахстана. Именно он долгое время лидировал на турнирной таблице во время обнародования голосов, однако получил меньшую поддержку от зрителей. Бронзовым призером стала испанка Мелани Гарсия.

Все подробности финала Детского Евровидения 2019 узнайте в материале Сегодня.Lifestyle.

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