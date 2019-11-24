Детское Евровидение 2019: в Гливице готовятся к суперфиналу конкурса

Украину в Польше представляет София Иванько

Детское Евровидение 2019 Фото: instagram.com/sophy.ivanko/

В это воскресенье, 24 ноября, состоится финал песенного конкурса Детское Евровидение 2019. В польском городе Гливица свою репетицию уже провела представительница от Украины София Иванько.

Детское Евровидение – один из самых масштабных песенных конкурсов среди юниоров. В 2018 году победу в нем одержала 14-летняя Роксана Венгель из Польши. Участница от Украины Дарина Красновецкая с украинско-англоязычной песней "Say love" заняла тогда четвертое место.

В этом году Украину на конкурсе представляет София Иванько из Киева, которая участвовала в пятом сезоне вокального проекта "Голос. Діти", однако до финала не дошла. Вокалистка уже провела свою главную репетицию вместе с другими участниками конкурса. В финале София исполнит композицию "Коли здається".

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Финал Детского Евровидения 2019 стартует 24 ноября в 17:00 по Киеву. а первое место будут бороться 19 конкурсантов среди которых наша София Иванько.

Ранее мы рассказывали, почему Украина могла не участвовать в Детском Евровидении 2018.

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