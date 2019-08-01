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Детское Евровидение 2019: все, что нужно знать о конкурсе

В Украине скоро стартует национальный отбор

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Детское Евровидение
Детское Евровидение
Фото: Getty Images

В польском городе Гливице 24 ноября 2019 года пройдет один из самых масштабных песенных конкурсов – 17-е детское Евровидение 2019. Отметим, что в 2018-м году в Минске победу одержала 14-летняя исполнительница от Польши Роксана Венгель с песней "Anyone I Want to Be". Участница от Украины Дарина Красновецкая с украинско-англоязычной песней "Say love" заняла тогда четвертое место.

Организаторы Евровидения назвали два города-претендента на проведение конкурса в 2020-м году:

Условия конкурса детского Евровидения-2019

Для того, чтобы принять ребенку участие в конкурсе, возраст должен составлять от 9 до 14 лет, а песня должна быть оригинальной и пройти проверку на плагиат. Национальный отбор в Украине будет транслироваться на отечественных телеканалах в прямом эфире или онлайн в интернете. 

Подать заявку на участие в национальном отборе детского Евровидения 2019 можно до восьмого августа включительно. 

Кто вошел в состав жюри национального отбора в Украине?

На официальной странице украинского Евровидения в Instagram опубликован список звездных жюри, которые и будут принимать решение - кто же поедет представлять нашу страну в Польшу. 

INSTAGRAM (@eurovision.ua)

  • Александра Кольцова,
  • Alyosha,
  • Adam,
  • TanyaSha,
  • Александр Стасов,
  • Оксана Скибинская,
  • Станислав Медведев.

"В состав профессионального оргкомитета вошли: певица и член правления Общественного вещания Александра Кольцова, украинская певица и представительница Украины на Евровидении 2010 Alyosha, певец и композитор Adam, певица и композитор TanyaSha, музыкальный продюсер развлекательного направления Общественного Александр Стасов, глава делегации детского Евровидения 2019 от Украины Оксана Скибинская и исполнительный продюсер развлекательного направления Общественного Станислав Медведев", – сказано в официальном заявлении. 

Напомним, что из-за скандала с MARUV изменены правила участия в детском Евровидении.

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