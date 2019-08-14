Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Детское Евровидение 2019: все конкурсные песни финалистов Нацотбора

За право представлять Украину поборются десять финалистов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:10
Финалист Нацотбора - Алиса Чиджан
Финалист Нацотбора - Алиса Чиджан
Фото: instagram.com/eurovision.ua

В польском городе Гливице 24 ноября 2019 года пройдет один из самых масштабных песенных конкурсов – 17-е детское Евровидение 2019. Перед тем, как отправить участника от Украины, жюри выберут юного певца на Нацотборе песенного конкурса. 

Как сообщается на официальной странице Нацотбора, уже определены десять финалистов, которые поборются за право представлять нашу страну на международном песенном конкурсе. В список вошли: 

INSTAGRAM (@eurovision.ua)

1. Валерия Христюк – I will shine (Переяслав-Хмельницкий)

2. София Иванько – "Коли здається" (Киев)

3. Алиса Чиджан – "Новий день" (Харьков)

4. Александр Балабанов – Power in You (Киев)

5. Полина Писарцова – My friend (Дергачи, Харьковская область)

6. Александр Зазарашвили – Moia MA (Залишені в пітьмі...), (Ивано-Франковск)

7. Варвара Кошевая – "Диво в розмаїтті" (Киев)

8. Мария Ткачук – Nytochky (Ниточки) (Гатное, Киевская область)

9. Ангелина Теренникова – Fly away (Вышгород, Киевская область)

10. Евангелина Замула – "Малю You" (Киев)

Ранее мы писали о всех подробностях детского Евровидения 2019, которое состоится 24 ноября этого года в Польше. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В финал детского Евровидения 2019 прошла дочь Евгения Кошевого: видео песни Детское Евровидение 2019: все подробности конкурса Из-за скандала с MARUV изменены правила участия в детском Евровидении
дети конкурс песни Детское Евровидение 2019
Реклама

Новости партнеров

Мягкие пирожки на кефире с яйцом
Мягкие пирожки на кефире с яйцом
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека
Джанабаева впервые за долгое время показала старшего сына
Джанабаева впервые за долгое время показала старшего сына

Популярные статьи

Сегодня, 17:09Fun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Сегодня, 14:39Fun

14 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 14:10Fun

Медовый Спас 2019: поздравления и открытки с праздником 14 августа

Вчера, 17:30Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри получат новые титулы

Вчера, 10:58Fun

Жил при отце Ивана Грозного: ученые поймали 500-летнего подводного хищника

Вчера, 08:58Fun

Сумасшедший тренд: в продаже появились прозрачные шорты

Вчера, 08:36Fun

Подружки невесты на свадьбе "прославились" из-за смелого мини: фото

12 августаEvents

Медовый Спас Маковей 2019: дата, история и традиции

12 августаПсихология

Чего никогда не стоит делать для мужчины

12 августаEvents

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

12 августаШоу-бизнес

Жених Дженнифер Лопес показал откровенный снимок певицы в бикини

12 августаFun

45-килограммового пса во время прогулки съел аллигатор

12 августаШоу-бизнес

Звездный отпуск: где отдыхают украинские артисты этим летом

12 августаТехно

На Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности

12 августаПсихология

Гороскоп на 12 августа: все знаки зодиака

11 августаТехно

Apple даст iPhone 11 "сумасшедшее" название

Новости партнеров

Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день
Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день
Салат
Салат "Шамаханская царица"
Что есть вечером, чтобы не поправиться
Что есть вечером, чтобы не поправиться
Такой, что просто тает во рту: форшмак с плавленным сыром
Такой, что просто тает во рту: форшмак с плавленным сыром
Самые счастливые женские имена: как назвать девочку?
Самые счастливые женские имена: как назвать девочку?
ТОП-5 вещей в спальне, которые толкают вашего мужа на измену
ТОП-5 вещей в спальне, которые толкают вашего мужа на измену
Пасхальная закуска «Божьи коровки»
Пасхальная закуска «Божьи коровки»
3 рецепта быстрых закусок для просмотра фильма большой компанией
3 рецепта быстрых закусок для просмотра фильма большой компанией