Детское Евровидение 2019: все конкурсные песни финалистов Нацотбора

За право представлять Украину поборются десять финалистов

Финалист Нацотбора - Алиса Чиджан Фото: instagram.com/eurovision.ua

В польском городе Гливице 24 ноября 2019 года пройдет один из самых масштабных песенных конкурсов – 17-е детское Евровидение 2019. Перед тем, как отправить участника от Украины, жюри выберут юного певца на Нацотборе песенного конкурса.

Как сообщается на официальной странице Нацотбора, уже определены десять финалистов, которые поборются за право представлять нашу страну на международном песенном конкурсе. В список вошли:

13 Авг 2019 в 7:19 PDT INSTAGRAM (@eurovision.ua)

1. Валерия Христюк – I will shine (Переяслав-Хмельницкий)

2. София Иванько – "Коли здається" (Киев)

3. Алиса Чиджан – "Новий день" (Харьков)

4. Александр Балабанов – Power in You (Киев)

5. Полина Писарцова – My friend (Дергачи, Харьковская область)

6. Александр Зазарашвили – Moia MA (Залишені в пітьмі...), (Ивано-Франковск)

7. Варвара Кошевая – "Диво в розмаїтті" (Киев)

8. Мария Ткачук – Nytochky (Ниточки) (Гатное, Киевская область)

9. Ангелина Теренникова – Fly away (Вышгород, Киевская область)

10. Евангелина Замула – "Малю You" (Киев)

Ранее мы писали о всех подробностях детского Евровидения 2019, которое состоится 24 ноября этого года в Польше.

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