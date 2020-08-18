Детское Евровидение-2020: 12-летнего украинца отстранили от участия в Нацотборе

Максим Ткачук победил на конкурсе, организованном при участии РФ

12-летнего Максима Ткачука с Волыни не допустили к участию в Национальном отборе на "Детское Евровидение-2020", которое состоится 29 ноября в Варшаве, из-за за нарушения правил. Ранее юный вокалист победил в престижном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне, организованном РФ. Там мальчик исполнил песню "Смуглянка" из советского фильма "В бой идут одни старики", сообщает "Суспільне".

Известно, что бабушка Максима Ткачука подала документы на его участие в конкурсе "Детское Евровидение-2020", указав также, что он участвовал в лондонском конкурсе.

Фестиваль Stars of the Albion прошел при оддержке организации Российской Федерации "Представительство Россотрудничества в Лондоне". В Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что это является нарушением условий положения о Нацотборе.

"Для соблюдения требований Положения и предоставления всем участникам равных условий участия в Нацотборе на детское "Евровидение" Общественное отменило участие Максима Ткачука", – говорится в сообщении НОТУ.

По состоянию на вторник, 18 августа, на сайте junior.eurovision.ua обнародованы песни 11-ти участников. Максима Ткачука среди вокалистов нет.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины принимает заявки от детей в возрасте от 8 до 15 лет на участие в Нацотборе на "Детское Евровидение-2020" до 25 августа. Имя победителя отбора, который представит Украину на конкурсе в Польше, будет оглашено до 12 сентября.

Эксклюзивные подробности из-за кулис Евровидения-2020 смотрите в сюжете:

Напомним, конкурс "Евровидение-2020" был отменен из-за пандемии коронавируса. Вместо него организаторы провели онлайн-концерт Europe Shine A Light.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться