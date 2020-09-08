Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Детское Евровидение-2020: Украины представит Александр Балабанов

Сегодня, 16:50

Конкурс состоится 29 ноября в Польше

Общественный вещатель объявил представителя Украины на Детском песенном конкурсе "Евровидение-2020". Победителем Национального отбора стал Александр Балабанов с песней "Відкривай".

Фото: suspilne.media

"Поздравляю победителя! Это на самом деле очень крутой артист. Если бы я был членом жюри – мне было бы трудно голосовать, ведь лично мне все дети понравились. Александр Балабанов тоже был одним из моих фаворитов. Мне кажется, что мы экспортируем такой современный вид украинской музыки в Европу. У нас идет крутая музыкальная волна детей-артистов", – прокомментировал победу Александра член правления UA: Суспільне мовлення, ответственный за платформу телевидения, Ярослав Лодыгин.

Победителя среди 11 участников определили по результатам оценки жюри и онлайн-голосования.

Александр Балабанов: краткая биография

Александру Балабанову 14 лет. Он родился в Донецке. Увлекается вокалом с детства, уже в четыре года посещал детский коллектив народного пения. В восемь с родителями переехал в Киев, где начал учиться эстрадному вокалу и поступил в школу искусств на музыкальное отделение. Свободно говорит по-английски и изучает немецкий и турецкий. Александр – победитель и лауреат почти сорока международных и всеукраинских вокальных конкурсов и фестивалей.

Напомним, что конкурс "Детское Евровидение-2020" состоится 29 ноября в Польше. Мы также сообщали, что 12-летнего Максима Ткачука с Волыни не допустили к участию в Национальном отборе на "Детское Евровидение-2020".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Евровидение "переезжает" в США: создана американская версия конкурса Победитель Евровидения-2015 Монс Сельмерлев с женой потеряли ребенка Клип группы Little Big побил рекорд "Евровидения"
Евровидение детское евровидение
Реклама

Новости партнеров

Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Турецкая Кардашьян слишком сильно обтянула свои "шары"
Турецкая Кардашьян слишком сильно обтянула свои "шары"
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии

Популярные статьи

Сегодня, 11:41Шоу-бизнес

Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП

Сегодня, 08:18Events

Международный день грамотности-2020: лучшие картинки, поздравления и стихи

Сегодня, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 8 сентября: Стрельцы будут слишком импульсивны, а Козерогов ждет новое знакомство

Сегодня, 05:05Events

8 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 16:51Шоу-бизнес

Известный украинский певец заразился коронавирусом

Вчера, 13:35Fun

"Кот-собственник" прославился благодаря безграничной любви к хозяину: милые фото

Вчера, 12:24Шоу-бизнес

Лилия Ребрик откровенно рассказала о скандалах с мужем

Вчера, 10:25Food

Без лактозы: плюсы и минусы растительного молока

Вчера, 09:08Fun

Женщина узнала о беременности во время родов: "Не было ни одного признака"

Вчера, 08:30Техно

Раскрыта неприятная особенность iPhone 12

Вчера, 05:05Events

7 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 7 сентября: у Весов и Скорпионов будет хороший день

Вчера, 00:35Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" во втором эфире

6 сентябряEvents

Гороскоп на завтра 7 сентября 2020 года: кто из знаков зодиака может рассчитывать на карьерный рост

6 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 6-12 сентября: все знаки зодиака

6 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 6 сентября: Водолею нужно быть готовым к любым ситуациям, а Рыбам – держать себя в руках

Новости партнеров

Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово
Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово
Названы топ-3 модных причесок для женщин после 30
Названы топ-3 модных причесок для женщин после 30
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
Горовая показала то, чему Каменских завидует больше всего
Горовая показала то, чему Каменских завидует больше всего
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять