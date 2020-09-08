Детское Евровидение-2020: Украины представит Александр Балабанов

Конкурс состоится 29 ноября в Польше

Общественный вещатель объявил представителя Украины на Детском песенном конкурсе "Евровидение-2020". Победителем Национального отбора стал Александр Балабанов с песней "Відкривай".

Фото: suspilne.media

"Поздравляю победителя! Это на самом деле очень крутой артист. Если бы я был членом жюри – мне было бы трудно голосовать, ведь лично мне все дети понравились. Александр Балабанов тоже был одним из моих фаворитов. Мне кажется, что мы экспортируем такой современный вид украинской музыки в Европу. У нас идет крутая музыкальная волна детей-артистов", – прокомментировал победу Александра член правления UA: Суспільне мовлення, ответственный за платформу телевидения, Ярослав Лодыгин.

Победителя среди 11 участников определили по результатам оценки жюри и онлайн-голосования.

Александр Балабанов: краткая биография

Александру Балабанову 14 лет. Он родился в Донецке. Увлекается вокалом с детства, уже в четыре года посещал детский коллектив народного пения. В восемь с родителями переехал в Киев, где начал учиться эстрадному вокалу и поступил в школу искусств на музыкальное отделение. Свободно говорит по-английски и изучает немецкий и турецкий. Александр – победитель и лауреат почти сорока международных и всеукраинских вокальных конкурсов и фестивалей.

Напомним, что конкурс "Детское Евровидение-2020" состоится 29 ноября в Польше. Мы также сообщали, что 12-летнего Максима Ткачука с Волыни не допустили к участию в Национальном отборе на "Детское Евровидение-2020".

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