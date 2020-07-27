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Детское Евровидение-2020 состоится в Польше: Украина примет участие

Сегодня, 12:01

Отбор участников начнется в августе

В этом году Общественный вещатель присоединится к "Детскому песенному конкурсу "Евровидение-2020", который состоится 29 ноября в Варшаве, Польша, сообщает "Суспільне". Уже в августе будет объявлен национальный отбор для участия Украины в конкурсе.

Лозунг конкурса – "Сдвинь мир" (Move the World) – призван напомнить о силе единства.

"В детстве нам кажется, что все важные вещи делают известные люди: ученые, космонавты, спортсмены и актеры. Но это не так: каждый день миллионы людей во всех уголках планеты добросовестно выполняют свои обязанности, двигая мир вперед", – говорится в описании лозунга.

"Детское Евровидение"
"Детское Евровидение"
Фото: instagram.com/junioreurovisionofficial

В прошлом году Украину на "Детском Евровидении" представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music. Девочка заняла 15-е место. Победила на конкурсе представительница Польши, 12-летняя Вики Габор.

"Детское Евровидение" впервые провели в 2003 году. С тех пор в нем приняли участие всего 39 стран. Украина участвует в конкурсе с 2006 года. В этом году польский общественный вещатель Telewizja Polska проведет мероприятие второй раз подряд.

Подробности закулисья Нацотбора на "Евровидение-2020" смотрите в видеосюжете:

Напомним, конкурс "Евровидение-2020" был отменен из-за пандемии коронавируса. Вместо него организаторы провели онлайн-концерт Europe Shine A Light. Мы также сообщали, что клип группы Little Big побил рекорд "Евровидения".

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