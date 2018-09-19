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Детям Пугачевой и Галкина исполнилось 5: что подарили малышам родители

Реакцию двойняшек на подарок Максим Галкин опубликовал в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:31
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Фото: instagram.com/maxgalkinru
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Во вторник, 18 сентября, двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Лиза и Гарри-  отпраздновали свой первый юбилей. Малышам, ставшим любимцами миллионов, исполнилось пять лет.

По традиции, Максим Галкин опубликовал видео с малышами. В подарок от родителей двойняшки получили домашних питомцев – двух хомячков и канареек.

"Гарри, хомячки, это твои любимые хомячки", – воскликнула Лиза, увидев клетку с животными.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Видео в сети просмотрели более 1,8 млн раз, а в комментариях поклонники звездной четы написали сотни поздравлений: "Красавице Лизавете и малышу Гарри веселых , радостных, счастливых дней!", "Детки божественные, восхитительные!! С Днем Рождения вас, умнички!", "Милейшие создания! Как мало деткам для счастья надо: любовь, возможность заботиться и согревать своим теплом", "Какие красивые и умные малыши. А как Лиза и Гарри искренне радуются. Прелесть. Очень мило и трогательно. Здоровья, радости и любви вашей семье".

Напомним, Максим Галкин показал, как дети поздравили его с днем рождения.

Ранее 69-летняя Алла Пугачева удивила поклонников молодежным образом.

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дети Алла Пугачева Максим Галкин
Источник: "Сегодня"
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