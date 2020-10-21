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Дэвид Бекхэм поцеловал свою 9-летнюю дочь в губы. Его поклонники негодуют!

Сегодня, 15:08

Поклонники знаменитого футболиста считают неприемлемым целовать ребенка в губы

Поклонники семейства Бекхэмов негодуют: знаменитый футболист Дэвид Бекхэм снова поцеловал свою 9-летнюю дочку Харпер в губы. Фото в Instagram выложила его супруга, дизайнер Виктория Бекхэм.

На фото счастливый отец обнимает дочь, на другом снимке – целует ребенка в губы. После размещения этого кадра Бекхэмов накрыла волна хейта в комментариях.

"Лучший папочка", – подписала фото Виктория.

Дэвид Бекхэм с дочкой Харпер
Дэвид Бекхэм с дочкой Харпер
Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Я восхищаюсь вашей семьей, но никогда не понимала этих родительских поцелуев в губы. Но для меня вы все еще лучшая семья", "Не целуйте детей в губы", "Почему он целует ее в губы?", "Пожалуйста, прекратите целовать детей в губы", "Дэвид, этот поцелуй с дочерью…немного странный", "Губы – только для влюбленных пар", – пишут в комментариях.

Скриншот: Instagram Виктории Бекхэм

Но нашлись и защитники Бекхэмов, которые ничего "такого" в поцелуе в губы с детьми не видят.

Стоит отметить, что Бекхэм не впервые целует дочь в губы. Пару лет назад такой снимок футболиста с дочкой тоже вызвал волну критики.

Похоже, что семейство Бекхэм никак не переживает по этому поводу, не обращая внимания на то, что пишут в Сети. Сейчас у них есть дела поважней – пара готовится к свадьбе их старшего сына Бруклина. В следующем году парень женится на дочке миллиардера, актрисе Николе Пельтц. Мы недавно описывали все подробности торжества.

А насчет хейтеров – без них никуда. С критикой сталкиваются как зарубежные, так и наши знаменитости – недавно Вера Брежнева ответила на критику в свой адрес и написала о любви к себе.

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