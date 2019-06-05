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Дэвид Бекхэм посоветовал сыну пересмотреть отношения с Ханой Кросс – СМИ

Бруклин Бекхэм и Хана Кросс публично поссорились во время Каннского фестиваля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Бруклин Бекхэм и Хана Кросс
Бруклин Бекхэм и Хана Кросс
Фото: instagram.com/brooklynbeckham

20-летний Бруклин Бекхэм уже около полугода встречается с моделью Ханой Кросс. Пара вместе занимается съемкой, где Бруклин выступает в роли фотографа, а Хана – модели. Новая девушка Бруклина даже провела новогодние праздники в семье своего возлюбленного. Они также путешествуют вместе, а в честь Дня святого Валентина Бруклин признался, что рядом с Ханой чувствует себя самым счастливым.

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Однако недавно, во время Каннского фестиваля, пара публично поссорилась. Более того, появилась информация, что словесные разбирательства между влюбленными мгновенно переросли в драку и молодых людей пришлось разнимать охране фешенебельного отеля.

Издание The Sun сообщает, что после этого случая звездный отец Бруклина, Дэвид Бекхэм, посоветовал сыну всерьез задуматься, к чему приведут отношения с Ханой Кросс в будущем.

Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Фото: instagram.com/davidbeckham

"У Дэвида близкие отношения с Бруклином, ему и Виктории было неприятно наблюдать, как он ссорится с Ханой. Они были весьма взволнованы последние несколько недель, и Дэвид хочет, чтобы Бруклин серьезно задумался о том, есть ли у него будущее с ней. Но всем окружающим совершенно очевидно, что Дэвид сейчас не самый большой фанат Ханы", – заявил источник, приближенный к семье.

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