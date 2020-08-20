Дэвид Бекхэм умилил фанатов редким снимком со своей мамой на курорте – фото

Знаменитый футболист выразил благодарность самому близкому человеку

45-летний английский футболист Дэвид Бекхэм, младший сын которого сыграл свадьбу с дочкой миллиардера Николой Пельтц, показал редкий снимок с самым близким человеком.

Звездный отец и глава одного из самых знаменитых английских семейств регулярно вызывает восторг своих фанатов: он и любящий отец, и внимательный муж. А еще Дэвид Бекхэм и заботливый сын – о чем говорит его недавняя публикация. На фотографии, сделанной на фоне живописного пейзажа, Дэвид Бекхэм обнимает за плечо свою маму, Сандру Джорджину Уэст. Семья сфотографировалась на одном из морских курортов Великобритании.

Дэвид Бекхэм не упустил возможности отдать дать уважения и признаться в любви своей маме:

"В прошлый раз, когда мы с мамой были в отпуске, это был Бутлинс. Такое замечательное время с мамой, большое спасибо за все, что ты делаешь. Мы тебя любим".

Также футболист опубликовал совместную фотографию со своими сыновьями.

"Мои парни", – трогательно подписал снимок Дэвид Бекхэм.

Ранее сын Дэвида Бекхэма, Бруклин, показал, как делал предложение Николе Пельтц.

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