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Дэвид Бекхэм умилил фанатов снимком со своими детьми – фото

Сегодня, 16:01

Знаменитый футболист рассказал об отцовстве

45-летний британский футболист Дэвид Бекхэм растрогал поклонников новой фотографией со своей семьей. На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте звезды, Дэвид Бекхэм позирует со своими четырьмя детьми: сыновьями Бруклином, Ромео и Крузом, а также 8-летней Харпер.

Супруг Виктории Бекхэм, которая получила большой гонорар за отказ выступать в Spice Girls, приурочил публикацию ко Всемирному дню родителей, который празднуется 1 июня наряду с днем защиты детей.

Дэвид Бекхэм позирует со своими детьми
Дэвид Бекхэм позирует со своими детьми
Фото: instagram.com/davidbeckham

"Сегодня Всемирный день родителей. Как отец четверых детей, я знаю, что быть родителем означает, что вы должны проявить силу, любовь, заботу и терпение одновременно, особенно в это время. Сегодня я думаю о различных родителях, которые делают все возможное, счастливый Всемирный день родителей", – написал Дэвид Бекхэм в Instgram.

Также футболист опубликовал серию фотографий родителей разных национальностей и их детей, отдавая дань уважения их труду и стараниям.

Поклонники Дэвида и Виктории Бекхэм пришли в восторг от очаровательной семейной фотографии знаменитостей. Старшему сыну Дэвида Бекхэма – Бруклину, исполнился 21 год, а Харпер уже через месяц будет девять. Имена своих сыновей Дэвид Бекхэм запечатлел на своем теле в виде татуировок. Также у него на плече нарисован портрет его жены Виктории, а на шее татуировка с именем дочки.

Недавно супруга футболиста рассказала о непростом периоде их отношений. Оказалось, что Виктория Бекхэм едва не покончила с собой из-за измены Дэвида.

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