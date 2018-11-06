Девочка-ракета: Тоня Матвиенко показала красавицу-дочь

Старшая дочь артистки празднует юбилей

Тоня Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая в марте во второй раз вышла замуж за Арсена Мирзояна, поздравила старшую дочь Ульяну с днем рождения. Сегодня девушка празднует юбилей. Ей исполнилось 20 лет.

По случаю праздника звездная мама очень трогательно поздравила Ульяну в своем Instagram. Матвиенко выложила фото, где изображена ее дочь.

Старшая дочь Тони Матвиенко Уляна Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Уляся – моя гордость! Умная, спортивная, добрая, красивая, трудолюбивая и общительная. Всю жизнь за что бы не бралась, очень быстро осваивала предмет или ситуацию. Представьте себе, что в четыре года она носилась по лесу на двухколесном велосипеде, в 12 лет водила машину-механику, а в 16 сражалась на соревнованиях по кикбоксингу!" – поведала фанам Тоня.

Тоня Матвиенко с дочерью Ульяной Фото: пресс-служба

Также артистка рассказала, что у ее дочери прозвище "девочка-ракета". Помимо фото, где изображена 20-летняя Ульяна, Матвиенко поделилась фотографиями, где девочка предстает на руках у знаменитой мамы совсем маленькой.

Тоня Матвиенко с дочерью Ульяной Фото: пресс-служба

Сейчас Тоня Матвиенко находится на гастролях за границей, но записала дочери трогательное видео-поздравление.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 6 Ноя 2018 в 3:42 PST

Отметим, что с 16 лет Ульяна живет самостоятельной жизнью. Зарабатывает и учится в Киевском национальном университете культуры и искусств. В свободное от учебы время Уляна очень любит рисовать.

Напомним, в августе Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян впервые показали совместную дочь Нину. Ранее супруги оберегали дочку от прессы.