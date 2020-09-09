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Девушка бывшего "Холостяка" Макса Михайлюка раскрыла подробности их знакомства

Сегодня, 08:00

Макс написал девушке в Instagram

Возлюбленная экс-участника шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, 24-летняя модель Дарья Хлыстун рассказала, как они познакомились и начали встречаться.

На своей странице в Instagram Дарья ответила на вопросы подписчиков. Оказалось, что Максим первым написал ей в соцсети. Пара начала общение в начале лета этого года, а спустя пару недель они стали встречаться. По словам девушки, Макс не был подписан на нее в Instagram. После его сообщения Хлыстун решила подписаться на Михайлюка.

"Мы проводили время в Днепре, потом в Киеве", – рассказала девушка в прямом эфире в Instagram.

Также Дарья описала их первую встречу.

"Я приехала на вокзал, Макс меня встретил, накормил. Сидели, общались. Затем он отвез меня в гостиницу. На следующий день мы снова встретились поесть. Ну и так началось наше общение", – написала девушка.

Скриншот: соцсети

Дарья призналась, что до Макса она два года состояла в отношениях с парнем по имени Иван. До встречи с Михайлюком у модели не было отношений в течение полугода. Сейчас пара живет вместе. Девушка призналась, что она успела познакомиться с мамой Макса.

Напомним, Макс Михайлюк перестал скрывать новую возлюбленную. Ранее мы делились интересными фактами из жизни Дарьи Хлыстун.

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