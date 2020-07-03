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"Девушка Джеймса Бонда" Ольга Куриленко позировала без макияжа на яхте: фото

Сегодня, 09:00

Актриса выглядела счастливой

40-летняя французская актриса Ольга Куриленко, которая резко ответила на скандал вокруг ее национальности, проводит свой летний отдых на яхте. Звезда фильма о Джеймсе Бонде и комедии "Агент Джонни Инглиш 3.0" очаровала подписчиков свежим снимком.

Смотрите сюжет о том, как Ольга Куриленко шокировала результатами ДНК-теста:

Знаменитая актриса позировала в синем платье-макси с принтом. Ольга облокотилась на край яхты, а за ее спиной раскинулся живописные скалы и горы. Где проходит отдых – Ольга не призналась.

Поклонники позитивно отреагировали на снимок актрисы и засыпали ее комплиментами. Примечательно, что звезда позировала без макияжа, демонстрируя естественную красоту.

Ольга Куриленко на яхте
Ольга Куриленко на яхте
Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

Это уже не первая фотография Ольги Куриленко, сделанная этим летом на яхте. Ранее актриса получила массу восторженных комментариев, когда показала свою фигуру в купальнике.

A post shared by Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) on

Недавно Ольга спровоцировала скандал неожиданным высказыванием о том, что она не украинка.

Напомним, что Ольга Куриленко переболела коронавирусом и ответила на самые популярные вопросы о COVID-19.

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