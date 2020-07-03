"Девушка Джеймса Бонда" Ольга Куриленко позировала без макияжа на яхте: фото
Актриса выглядела счастливой
40-летняя французская актриса Ольга Куриленко, которая резко ответила на скандал вокруг ее национальности, проводит свой летний отдых на яхте. Звезда фильма о Джеймсе Бонде и комедии "Агент Джонни Инглиш 3.0" очаровала подписчиков свежим снимком.
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Знаменитая актриса позировала в синем платье-макси с принтом. Ольга облокотилась на край яхты, а за ее спиной раскинулся живописные скалы и горы. Где проходит отдых – Ольга не призналась.
Поклонники позитивно отреагировали на снимок актрисы и засыпали ее комплиментами. Примечательно, что звезда позировала без макияжа, демонстрируя естественную красоту.
Это уже не первая фотография Ольги Куриленко, сделанная этим летом на яхте. Ранее актриса получила массу восторженных комментариев, когда показала свою фигуру в купальнике.
Недавно Ольга спровоцировала скандал неожиданным высказыванием о том, что она не украинка.
Напомним, что Ольга Куриленко переболела коронавирусом и ответила на самые популярные вопросы о COVID-19.
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