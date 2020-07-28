"Девушка Джеймса Бонда" Ольга Куриленко восхитила фигурой в откровенном наряде

Голливудская актриса опубликовала фото с отдыха на море

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая переболела коронавирусом, наслаждается летним отдыхом. В своем Instagram-аккаунте звезда фильма о Джеймсе Бонде опубликовала снимок, сделанный на палубе судна. В кадре Куриленко позирует в откровенном наряде.

На фото 40-летняя Ольга в белом купальнике с ремешками чувственно позирует на фоне моря, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

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"Всем желаю хорошей недели", – написала в подписи к фото Ольга.

К слову, ранее знаменитость занялась падлбордингом. Это вид спорта, когда человек перемещается на доске для серфинга стоя с помощью весла, лежа или же сидя, с помощью движений рук по воде.

"Мое новое хобби", – поделилась с подписчиками Ольга Куриленко.

INSTAGRAM

Напомним, что Ольга Куриленко переболела коронавирусом и ответила на самые популярные вопросы о COVID-19.

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