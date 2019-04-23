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Девушка, на которой Кейдж был женат полнедели, требует деньги за развод

Актер аннулировал брак спустя четыре дня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:08
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Фото: Getty Images

Меньше месяца назад известный американский актер Николас Кейдж был женат на девушке по имени Эрике Койке всего четыре дня, по истечению которых, он решил аннулировать брак. Эрика настроена серьезно, она хоть и согласна с решением Николаса, однако за то, чтобы начать бракоразводный процесс просит крупную сумму денег, сообщает TMZ.

Эрика Койке подала документы в ответ на заявление актера на аннулирование брака в прошлом месяце. Кейдж утверждает, что он "действовал импульсивно и не имел возможности осознать все последствия своих действий", а также говорит, что брак был основан на мошенничестве.

Эрика утверждает, что потеряла возможность карьерного роста во время долгих отношений с Кейджем, и его обвинения подорвали ее репутацию. Отметим, что пара встречалась с апреля 2018 года.

Ранее мы сообщали, что перед получением свидетельства о браке поведение Николаса Кейджа было довольно странным и никак не напоминало поведение счастливого жениха. Дело в том, что актер громко кричал, что его будущая жена Эрика Койке намерена забрать все его деньги, а ее бывший бойфренд – наркодилер. Почему в таком случае Кейдж все же решился на столь ответственный шаг – неизвестно.

Смотрите видео о самых скандальных разводах звезд в 2018 году:

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Источник: Сегодня
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