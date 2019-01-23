Девушка-промоутер с премии "Золотой глобус" снялась в известном сериале

Келлет Катберт опубликовала интересный снимок в соцсети

Девушка-мем с премии "Золотой глобус" Келлет Касберт Фото: Getty Images

С 6 на 7 января отгремела церемония награждения премии "Золотой глобус", которая запомнилась многими яркими моментами. К такому моменту можно отнести девушку-промоутера, в круг обязанностей которой входило предлагать гостям воду марки Fiji, таким образом рекламируя ее. Она настолько "намылила" глаза всем звездам и фотографам, что тут же стала мемом в сети.

Отметим, что девушку зовут Келлет Катберт и рекламой Fiji ее карьера не ограничивается. Недавно модель поделилась в своем фотоблоге совместным снимком с актерами из американской мыльной оперы "Дерзкие и красивые", поблагодарив их за работу.

Келлет Катберт с командой мыльной оперы "Дерзкие и красивые" Фото: instagram.com/kellethcuthbert/

Канал CBS, который выпускает сериал, никак не прокомментировал появление Келлет в проекте, но источники издания Deadline считают, что это может быть что-то большее, чем просто камео в одном из эпизодов.

Отметим, что мыльная опера "Дерзкие и красивые" выходит на телевидении с 1987 года. За это время вышло уже больше 8 тысяч серий. Сюжет разворачивается вокруг семьи Форрестеров и модельного дома.

Напомним, известная актриса Джейми Ли Кертис призналась в своем фотоблоге, что старалась держаться на красной дорожке как можно дальше от этой модели, но та все равно попала с ней в кадр.