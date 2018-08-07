Девушка, с которой заметили мужа Ани Лорак, стала финалисткой "Мисс Украина Вселенная-2018"
Яна Беляева также ответила на несколько вопросов для конкурса
Вокруг мужа Ани Лорак не так давно разгорелся настоящий скандал: Мурата Налчаджиоглу заметили в одном из киевских клубов в объятиях незнакомки. Позже выяснилось, что девушку зовут Яна Беляева, она – выпускница Академии адвокатуры Украины, занимающаяся бизнесом в Instagram.
Теперь стало известно, что Яна Беляева стала финалисткой конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2018", финал которого состоится уже 14 августа. На официальной странице конкурса в Instagram было опубликовано фото и мини-интервью с девушкой.
- Какая книга имела наибольшее влияние на формирование Вашей личности?
Наибольшее влияние на формирование моей личности имела книга Фредерика Бегбедера "Любовь живет три года".
- Какими волонтерскими проектами Вы занимались? Какие именно проекты хотели бы воплотить в жизнь?
С самого детства я люблю животных, особенно собак. Сейчас я активно помогаю приютам для животных.
- Охарактеризуйте себя в трех словах.
Жизнерадостная, доверчивая, назойливая.
- Если не красота спасет мир, тогда что?
В таком случае его спасет женская мудрость и здравый смысл.
- Расскажите о любви в Вашей жизни.
Любовь – самое главное, что есть в нашей жизни. Но самое важное – любовь к своим родным и близким.
- Если вас объявят победительницей конкурса, о чем вы сразу подумаете?
Я бы подумала: "Да, мне это удалось".