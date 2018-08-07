Девушка, с которой заметили мужа Ани Лорак, стала финалисткой "Мисс Украина Вселенная-2018"

Яна Беляева также ответила на несколько вопросов для конкурса

Яна Беляева. Фото: instagram.com/missukraine_universe

Вокруг мужа Ани Лорак не так давно разгорелся настоящий скандал: Мурата Налчаджиоглу заметили в одном из киевских клубов в объятиях незнакомки. Позже выяснилось, что девушку зовут Яна Беляева, она – выпускница Академии адвокатуры Украины, занимающаяся бизнесом в Instagram.

Теперь стало известно, что Яна Беляева стала финалисткой конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2018", финал которого состоится уже 14 августа. На официальной странице конкурса в Instagram было опубликовано фото и мини-интервью с девушкой.

Яна Беляева Фото: instagram.com/missukraine_universe

- Какая книга имела наибольшее влияние на формирование Вашей личности?

Наибольшее влияние на формирование моей личности имела книга Фредерика Бегбедера "Любовь живет три года".

- Какими волонтерскими проектами Вы занимались? Какие именно проекты хотели бы воплотить в жизнь?

С самого детства я люблю животных, особенно собак. Сейчас я активно помогаю приютам для животных.

- Охарактеризуйте себя в трех словах.

Жизнерадостная, доверчивая, назойливая.

- Если не красота спасет мир, тогда что?

В таком случае его спасет женская мудрость и здравый смысл.

- Расскажите о любви в Вашей жизни.

Любовь – самое главное, что есть в нашей жизни. Но самое важное – любовь к своим родным и близким.

- Если вас объявят победительницей конкурса, о чем вы сразу подумаете?

Я бы подумала: "Да, мне это удалось".