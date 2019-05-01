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Девушка с огромными ногтями впилась в экс-мужа Дженнифер Энистон

Джастин Теру снялся в необычной фотосессии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:59
Джастин Теру
Джастин Теру
Фото: instagram.com/justintheroux

Знаменитый американский актер, сценарист, бывший супруг актрисы Дженнифер Энистон – Джастин Теру поразил своих поклонников дерзким фото. На черно-белом снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте актера, 47-летний Джастин позирует в белой футболке, а в его грудь буквально вонзила свои длинные ногти девушка азиатской внешности.

"Ногти во мне от @nailsbymei". Некоторые поклонники актера уже было подумали, что на снимке – новая пассия Джастина, однако, как оказалось, девушка на фото – мастер маникюра, а Теру просто прорекламировал ее страницу в Instagram. 

Джастин Теру
Джастин Теру
Фото: instagram.com/justintheroux

Однако многие подписчики Теру уверены, что на фото – новая девушка актера. В комментариях под фото многие пользователи сети писали слезные сообщения, интересуясь у Джастина об отношениях с Дженнифер Энистон. Большинство поклонников до сих пор уверены, что экс-супруги вновь будут вместе.

Отметим, что недавно Джастина Теру подозревали в романе с известной моделью и актрисой Элизабет Херли.

Напомним, Дженнифер Энистон и Джастин Теру расстались в феврале прошлого года. 

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Источник: Сегодня
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