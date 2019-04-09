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Девушка с уникальной мышечной памятью приняла участие в шоу "Дивовижні люди"

Девушка вслепую прошла лазерный лабиринт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:34
Мария Зайченкова, участница шоу "Дивовижні люди"
Мария Зайченкова, участница шоу "Дивовижні люди"
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Одной из участниц проекта "Дивовижні люди" на канале "Украина" стала девушка с уникальной мышечной памятью.

Марии Зайченковой было всего три года, когда ее родители решили развестись. Однако именно папа, который добился результатов в спорте, стал для нее главным мотиватором. Девушка ежедневно и упорно тренировалась, и сумела развить уникальную мышечную память: "Я хочу всем доказать, что я могу, и чтобы он мною гордился. Я тренируюсь по 12 часов в день и могу запомнить любой сложный акробатический трюк, а затем повторить его вслепую", – рассказала участница проекта.

Заданием Марии в рамках шоу "Дивовижні люди" с ведущим Александром Скичко стало запомнить строение лазерного лабиринта, а затем пройти его вслепую таким образом, чтобы не задеть ни один луч. Насколько удалось справиться "чудо-акробатке" с поставленной задачей, смотрите в видео и убедитесь, что у человеческих возможностей нет границ.

Как сообщалось ранее, масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала "Украина" борются за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Напомним, седьмой финалист шоу "Дивовижні люди" рисует два портрета одновременно обеими руками.

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Источник: Сегодня
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