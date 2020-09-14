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Девушка, с которой Тарзан якобы изменяет Наташе Королевой, беременна – певица опровергла слухи

Сегодня, 12:32

В СМИ сообщили об измене Тарзана певице

Вокруг семьи Наташи Королевой и ее супруга Тарзана разгорелся скандал: как сообщает Telegram-канал Mash, у мужа артистки есть молодая, беременная от него любовница. Более того, недавно эта девушка якобы обокрала дом звездной пары, после чего Королева написала на нее заявление. В пресс-службе артистки опровергли все слухи.

Ранее СМИ сообщали, что недавно Наташа Королева написала заявление об ограблении их с Тарзаном дома. Якобы две девушки приходили в гости к артистке, пока та была в отъезде. Они украли у Королевой драгоценности на сумму 5 миллионов рублей, а также Наталья обнаружила недостачу 3 тысяч евро. Заявление об ограблении Королева написала на одну из девушек по имени Анастасия, которая якобы беременна от Тарзана. История попала в Сеть после того, как Анастасия сообщила, что Наталья заявила на нее в полицию "из-за ревности к мужу".

Как говорится в официальном заявлении пресс-службы Королевой, вышеизложенная информация, которая активно распространилась в СМИ, оказалась ложной.

Скриншот: Instagram Наташи Королевой

Наталья Королева также опубликовала видео в Instagram, на котором они с Тарзаном исполняют их песню "Точь-в-точь". Публикацию она сопроводила подписью: "Сила любви может пройти любые испытания".

INSTAGRAM

Напомним, Наташа Королева удивила "горячими танцами" под украинскую песню. Ранее Наташа Королева написала письмо Владимиру Зеленскому с просьбой пустить ее в Украину.

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