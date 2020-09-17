Девушку не пустили в музей Парижа из-за пышного декольте: реакция украинских звезд

Свое мнение высказали Даша Астафьева и Мила Кузнецова

Скандал из-за откровенного декольте в Париже: студентка обвиняет Национальный музей искусств в дискриминации. Дело в том, что девушку не пустили в музей из-за слишком открытого декольте.

Об этом студентка по имени Жанна написала в соцсетях.

"Я и понятия не имела, что мое декольте может стать поводом для каких-то проблем. Моя подруга в тот день была одета в короткую майку, которая открывала пупок. Но все внимание охранников сосредоточилась на моем декольте", – пишет Жанна.

Позже парижский музей Орсе официально извинился перед студенткой. Телеканал "Украина" решил выяснить у известных украинских пышногрудых красоток, как они относятся к этой ситуации.

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Певица и модель Даша Астафьева, которая покорила планету своими соблазнительными формами, права женщин защищает:

"Потому что я сама очень часто подвергалась…Я за красоту, за естественность, за то, чтобы человек себя выражал так, как он хочет и может, но не нарушая закон", – говорит Даша.

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

И хотя имя Астафьевой долгое время ассоциировалось с известным мужским журналом – артистке удалось сломать стереотипы. И сегодня, когда ее карьера стремительно идет вверх – знаменитость строже и к себе, и к окружающим.

"Всему свое время, и для декольте свое место и время суток. Если девушка обнажается в недопустимых местах, хочется ее проучить, чтоб она была более корректной", – говорит Даша.

О скандальной ситуации с декольте в Париже слышала и обладательница самого пышного бюста Украины Мила Кузнецова. Скрывать 13-й размер груди модель не собирается:

"Я специально сегодня для нашего сюжета надела точно такое же платье, как у этой девушки. У меня самая большая грудь в Украине, и я это скрывать не хочу", – отметила Мила.

Девушка активно поддерживает лозунг: "Большая грудь – успешная женщина".

Напомним, Даша Астафьева устроила эротичную фотосессию в библиотеке. Кроме этого, Астафьева очаровала фигурой в ярком боди.

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