"Это страшно": Любовь Успенская потеряла близких людей из-за COVID-19

Певица призвала поклонников серьезно относиться к пандемии

Российская певица с украинскими корнями Любовь Успенская после семейного скандала с 30-летней дочерью сообщила о смерти близких людей из-за коронавируса. Об этом артистка рассказала во время прямого эфира в Instagram.

Знаменитость призвала поклонников серьезно относиться к пандемии, ведь сама потеряла близких людей. Правда, Любовь не стала уточнять, кто именно ушел из жизни. Певица также добавила, что некоторые ее друзья за границей заразились коронавирусом и сейчас проходят лечение.

Певица Любовь Успенская Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Это действительно серьезно, пожалуйста, не подумайте, что это паника или развод. Это страшно... Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей, о болезни людей, с которыми я полгода назад вместе веселилась, гуляла, а сегодня они больны", – рассказала Успенская.

Звезды объявили войну коронавирусу. Детали в сюжете:

Напомним, что дочь Любови Успенской Татьяна покинула Россию в надежде начать новую жизнь без контроля со стороны звездной матери.

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