Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Это страшно": Любовь Успенская потеряла близких людей из-за COVID-19

Певица призвала поклонников серьезно относиться к пандемии

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:23

Российская певица с украинскими корнями Любовь Успенская после семейного скандала с 30-летней дочерью сообщила о смерти близких людей из-за коронавируса. Об этом артистка рассказала во время прямого эфира в Instagram.

Знаменитость призвала поклонников серьезно относиться к пандемии, ведь сама потеряла близких людей. Правда, Любовь не стала уточнять, кто именно ушел из жизни. Певица также добавила, что некоторые ее друзья за границей заразились коронавирусом и сейчас проходят лечение.

Певица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Это действительно серьезно, пожалуйста, не подумайте, что это паника или развод. Это страшно... Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей, о болезни людей, с которыми я полгода назад вместе веселилась, гуляла, а сегодня они больны", – рассказала Успенская.

Звезды объявили войну коронавирусу. Детали в сюжете:

Напомним, что дочь Любови Успенской Татьяна покинула Россию в надежде начать новую жизнь без контроля со стороны звездной матери.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Любовь Успенская потеряла сознание и получила травмы Смерть при родах и заражение крови: истории звезд, которые рано потеряли родителей "Живу с этим страхом": дочь Любови Успенской обвинила певицу в преследованиях
шоу-бизнес певица коронавирус Любовь Успенская
Реклама

Новости партнеров

"Горько плакал": смерть близкого от COVID подкосила Буйнова
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
З'ясувалася правда: як виглядає справжня кохана Балана
З'ясувалася правда: як виглядає справжня кохана Балана
Фреймут разделила людей на два типа, украинцы возмущены
Фреймут разделила людей на два типа, украинцы возмущены

Популярные статьи

Сегодня, 13:10Travel

Природные чудеса в Украине, которые нужно увидеть хотя бы однажды

Сегодня, 12:01Шоу-бизнес

"Девочка умерла в дороге": Джамала поделилась личной трагедией ее семьи

Сегодня, 11:25Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Сегодня, 11:13Шоу-бизнес

Ирина Билык показала всех своих детей на одном фото

Сегодня, 09:05Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления

Вчера, 16:54Fun

17 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:08Food

Маринады для шашлыка: шесть рецептов для разных видов мяса

Вчера, 10:31Техно

На Марсе нашли пригодное место для жизни человечества

Вчера, 00:18Шоу-бизнес

Go_A на Евровидении-2020: текст песни

16 маяСтиль

Как стильно выглядеть в вышиванке: подборка актуальных образов

16 маяFun

16 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

16 маяШоу-бизнес

День рождения Меган Фокс: самые сексуальные фото огненной красотки

16 маяFood

Что приготовить из стручковой фасоли: четыре простых рецепта

16 маяFood

Как приготовить вкусный плов в казане на костре

15 маяСтиль

Где купить самую красивую вышиванку

15 маяШоу-бизнес

"Организм вел себя странно": Влад Яма заявил, что переболел коронавирусом

Новости партнеров

Украинцы молятся за Дядю Жору, подробности о состоянии шоумена
Украинцы молятся за Дядю Жору, подробности о состоянии шоумена
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Віталій Козловський зізнався, хто його друга половинка
Віталій Козловський зізнався, хто його друга половинка
Васильев из
Васильев из "Сватов" изменился до неузнаваемости
Як виглядали Лобода, Гросу, Білик та інші зірки до пластики
Як виглядали Лобода, Гросу, Білик та інші зірки до пластики
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Джамала:
Джамала: "Друга вагітність не схожа на першу"