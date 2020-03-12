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"Диагнозы просьба не выдумывать": Слава Каминская показала себя на операционном столе

Певица поделилась видео с операционной

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:39

Солистка украинской группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, которая прокомментировала слухи о романе с актером Павлом Вишняковым, показала себя на операционном столе. Так, на своей странице в Instagram певица опубликовала видео, как входит в наркоз.

По какой причине артистка оказалась на операционном столе, Слава Каминская не уточнила. Но не упустила возможности пошутить на этот счет, попросив поклонников не ставить ей преждевременно диагноз, а выбрать из перечисленных вариантов правильный.

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"Наркоз – дело тонкое. И, судя по моей счастливой физиономии, совсем не страшное, если, конечно, вы уверены в своем анестезиологе. Всегда хотела посмотреть на себя со стороны... Диагнозы просьба не выдумывать, врач уже все поставил до вас. Можете раскрыть тайну золотого ключика, выбрав вариант ответа из перечисленных: 1. Сменила пол 2. Липосакция (кости тоже смазаны жиром, а я люблю скрипеть). 3. Решила выспаться (качественным глубоким сном). 4. Удалила лишние ребра, чтобы быть худее Вики. 5. вернула девственность. Жизнь с чистого листа, так сказать. 6. Вырвала гланды – старые мне просто надоели. 7. Просто люблю наркоз. 8. Ваш вариант", – написала Слава под опубликованным видео.

INSTAGRAM

Позже в Instagram-stories Слава опровергла несколько вариантов. Певица призналась, что она не меняла импланты, а также не делала круговую подтяжку. Что на самом деле произошла, звезда так и не рассказала.

Ранее мы также писали, что Эдгар Каминский больше не скрывает новую возлюбленную.

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