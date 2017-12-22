Диана Арбенина собралась замуж

Вчера, 17:30

Звезда "Ночных снайперов" не исключает, что вскоре станет законной женой

Диана Арбенина. Фото: Instagram
Диана Арбенина. Фото: Instagram

Диана Арбенина, которая в 2017 году представила самый откровенный клип из всех существующих у группы "Ночные снайперы", надеется, что грядущий год Собаки принесет ей приятные изменения в личной жизни. Звезда "Ночных снайперов" не исключает, что вскоре станет законной женой, пишет Sobesednik.ru.

"Как говорится: "Каждому овощу свой срок", – говорит Диана. – Я думала выйти замуж, но что-то в 2017 году не получилось. А в 2018-м – посмотрим. Все-таки год Собаки – значит, будет год верности, преданности. Может, и получится стать женой. А если нет, ничего страшного. Лучше не жениться, чем потом разводиться".

А вот радость материнства, по словам Арбениной, должна почувствовать каждая. С появлением двойняшек ее жизнь круто изменилась.  "Я захотела детей в 35 лет, – делится певица. – И вскоре родила двойняшек, Артему и Марте уже по 7 лет. Женщина должна почувствовать инстинкт материнства".

Теперь со всех гастролей Диана торопится домой, к детям. Арбенина утверждает, что только дома может ощущать себя по-настоящему счастливой. Поэтому и в новогоднюю ночь будет дома.

Напомним, Диана Арбенина в одежде искупалась в океане.
арбенина, певица, ночные снайперы, Диана Арбенина, год собаки

Вы сейчас просматриваете новость "Диана Арбенина собралась замуж". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Алла Пугачева. Фото: Instagram

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина получила первую медаль за плавание

Вчера, 15:00

На фото Лиза позирует в обнимку с братом Гарри

Шоу-бизнес

Полина Гагарина в клипе "Обезоружена"

Полина Гагарина снялась в клипе полностью обнаженной

Вчера, 11:30

Полина сумела показать боль, которую переживает ее героиня в песне
Загрузка...

Шоу-бизнес

Тина Кароль. Фото: Facebook

В кепке и пальто от Louis Vuitton: Тина Кароль показала стильный образ

Вчера, 09:31

Свой наряд певица дополнила яркой сумочкой 

Шоу-бизнес

Ани Лорак. Фото: Instagram

Модная битва: Ани Лорак и Джиджи Хадид в одинаковых мини за 1200 долларов

Вчера, 09:01

Певица приняла участие в съемках новогодней программы "Угадай мелодию"
Загрузка...