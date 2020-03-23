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Диана Гурцкая впервые сняла черные очки: фото

В Сети появился редкий снимок певицы без черного аксессуара

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:30

Российская певица Диана Гурцкая, которой специалисты вынесли страшный диагноз, впервые за многие годы своей карьеры решилась снять черные очки. Отметим, что звезда родилась с ослабленным зрением, практически незрячей. Она никогда не выходила на публику без черного аксессуара, поэтому очки стали неотъемлемой частью ее сценического имиджа.

Брат исполнительницы Роберт опубликовал в Instagram ее снимок. По слова мужчины, автором снимка является известный фотограф из Тбилиси. На редком кадре Диана позирует без очков, с необычным аксессуаром на глазах в восточном стиле.

"Есть такой крутой фотограф в Тбилиси и зовут его GIGI. Как Вам фото?" – подписал публикацию Роберт.

Диана Гурцкая без очков
Диана Гурцкая без очков
Фото: Instagram

Поклонники сошлись во мнении, что их кумир напоминает царицу: "Настоящая царица, просто божественная", "Шамаханская царица", "Невероятно красиво, хрупко! Диана шикарна!".

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