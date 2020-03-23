Диана Гурцкая впервые сняла черные очки: фото

В Сети появился редкий снимок певицы без черного аксессуара

Российская певица Диана Гурцкая, которой специалисты вынесли страшный диагноз, впервые за многие годы своей карьеры решилась снять черные очки. Отметим, что звезда родилась с ослабленным зрением, практически незрячей. Она никогда не выходила на публику без черного аксессуара, поэтому очки стали неотъемлемой частью ее сценического имиджа.

Брат исполнительницы Роберт опубликовал в Instagram ее снимок. По слова мужчины, автором снимка является известный фотограф из Тбилиси. На редком кадре Диана позирует без очков, с необычным аксессуаром на глазах в восточном стиле.

"Есть такой крутой фотограф в Тбилиси и зовут его GIGI. Как Вам фото?" – подписал публикацию Роберт.

Диана Гурцкая без очков Фото: Instagram

Поклонники сошлись во мнении, что их кумир напоминает царицу: "Настоящая царица, просто божественная", "Шамаханская царица", "Невероятно красиво, хрупко! Диана шикарна!".

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