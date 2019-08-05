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Диана Крюгер рассказала об идеальном свидании с Норманом Ридусом

Актриса со звездой "Ходячих мертвецов" познакомилась 29о15 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Фото: AFP

Красотка Диана Крюгер, которая недавно стала мамой, призналась, как начинались отношения с супругом, звездой "Ходячих мертвецов" Норманом Ридусом. В интервью изданию People, актриса рассказала, что они познакомились в 2015 году. 

Смотрите видео о том, каким должно быть первое свидание:

На просьбу описать свое идеальное свидание Диана Крюгер ответила: "Рамен в кровати. Вы знаете, когда у вас появляется ребенок, идеальным свиданием начинает считаться то, которое предусматривает побольше сна, побольше времени один на один и никакого шума. Должна признаться, такие свидания лучшие. Так что закройте дверь спальни, примите ванну вместе, закажите рамен и просто расслабьтесь".

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Она также рассказала забавный факт о Нормане. Оказывается, что они с возлюбленным совершенно не совпадают во мнении о том, как продукты должны быть расставлены в холодильнике. По словам Крюгер, Ридус ратует за идеальный порядок, а она не видит разницы, на какую полку поставить йогурт.

Напомним, ранее Диана Крюгер позировала фотографам в Нью-Йорке в корсете, подчеркивающем стройную талию актрисы, и в брюках от бренда Mugler. Свой образ Диана дополнила полусапожками от Christian Louboutin.

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Источник: Сегодня
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