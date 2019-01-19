Диану Арбенину выписали из больницы после сердечного приступа

Артистку выписали под личную ответственность

Диана Арбенина Фото: Instagram

Диана Арбенина, об экстренной госпитализации которой стало известно в минувшую пятницу, 18 января, уже покинула больницу. Инцидент случился на одном из горнолыжных курортов во Франции, где солистка коллектива "Ночные снайперы" каталась на лыжах. Медики увезли ее прямо с горного склона.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пиар-директора "Ночных снайперов" Марию Кохель, уже в субботу вечером артистка была выписана из больницы под личную ответсвенность и намерена продолжать дальнейшее лечение на родине в РФ.

"Опасность для жизни миновала. К слову, точный диагноз рок-звезде французские медики так и не поставили и боли в области сердца не сняли", – отметила Кохель.

А Диана Арбенина тем временем оставила для своих поклонников видео-обращение, в котором поблагодарила их за переживания и заверила, что с ней все будет хорошо.

Напомним, ранее стало известно о том, что причиной госпитализации Арбениной стал сердечный приступ, длившийся 16 часов.