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Дикая вечеринка: Адель занялась организацией девичника Дженнифер Лоуренс

Оскароносная актриса объявила о своей помолвке в начале февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:59
Адель и Дженнифер Лоуренс
Адель и Дженнифер Лоуренс
Фото: Getty Images

Певица Адель занялась организацией девичника для своей подруги Дженнифер Лоуренс, которая планирует выйти замуж в Нью-Йорке. Британская звезда решила сделать сюрприз для оскароносной актрисы, пока та занята съемками в кино, сообщает The Sun.

Смотрите, почему Дженнифер Лоуренс решила завязать с кинокарьерой:

В феврале этого года стало известно о том, что 28-летняя Дженнифер Лоуренс обручилась с 34-летним директором галереи современного искусства Gladstone Gallery Куком Марони. Сейчас звезда во всю планирует церемонию бракосочетания, однако времени на вечеринку для подружек невесты у Дженн совершенно нет, говорят источники.

Именно поэтому Адель вызвалась помочь Лоуренс и решила взять на себя все организационные моменты. "Пока всё держится в секрете, но гости уже начали получать приглашения, и все ведет к тому, что это будет грандиозная вечеринка. Дженнифер любит отрываться на вечеринках, так что на ее девичнике может произойти все, что угодно", - рассказал инсайдер.

И с этим нельзя не согласиться. Не так давно СМИ облетела новость о том, что Адель и Дженнифер Лоуренс устроили веселые танцы в гей-баре. Тогда знаменитости пили, делали селфи и обнимались с посетителями заведения.

К слову, организационный опыт у Адель уже есть. В прошлом году певица устроила праздник для своих друзей Аллана Карра и Пола Дрейтона, которые решили пожениться. С последним артистке на днях приписали роман.

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