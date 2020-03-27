Дикобразик, лягушонок, рыбалав: как звезды ласково называют своих любимых

Многие знаменитости называют возлюбленных по фамилии

Как только не называют друг друга влюбленные! Не все обращаются к половинкам традиционными "котик" и "зайка". Некоторые партнеры настолько оригинальны, что записывают своих половинок в телефоне просто по имени или фамилии, другие – обогащают язык новыми словами.

Сергей и Снежана Бабкины

"Я его называю Серенечка, Сержик и Бабкин! Это тоже ласково, а он называет меня Снежа", – говорит Бабкина.

Сергей и Снежана Бабкины Фото: пресс-служба

Вера Кекелия и Роман Дуда

"Я Рому называю Ромочка, у нас нет каких-то "пушистых" имен, а Рома меня называет, ну, не хочу говорить... Это наше с ним личное", – интригует певица.

Вера Кекелия Фото: пресс-служба

Алена Шоптенко и Александр Иванов

Известный хореограф Алена Шоптенко тоже не придумывает велосипед в этом деле и своего мужа называет просто: "Я скажу, что в этом плане я очень оригинальна. Потому что у меня мой любимый записан по фамилии. Просто Иванов".

Алена Шоптенко с мужем Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Настя Каменских и Потап

Не менее распространенным обращением к любимым являются названия животных или небесного светила: котик, зайчик, рыбка, солнышко... Именно так, например, называют друг друга известные супруги украинского шоу-бизнеса – продюсер Потап и певица NK. Недавно исполнительница даже подписала так одну общую фотографию с мужем в Instagram: "Я еду к тебе, мое солнышко". На что Потап ответил в комментариях: "Я тебя жду, лягушонок мой".

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/realpotap

Илона Гвоздева и Иван Хомячук

Хореограф Илона Гвоздева для своего мужа довольно просто: "Зая! А он меня тоже называет Зая, если он меня называет Илона, значит что-то пошло не так", – смеется хореограф.

Как знаменитости называют своих возлюбленных – смотрите забавный сюжет:

Инна и Тимур Мирошниченко

"Называем мы просто, такими словами, как и все: котик, масик и т.д. В телефоне он у меня записан, как Рыбалав, как название ресторана. То есть "рыба" на русском языке, "лав" – на английском. И оно произошло от того, что в начале наших отношений он увлекся рыбалкой. И он ездил с друзьями, он только открыл для себя этот спорт. И несколько раз ездил. И с таким восторгом рассказывал, как это круто. Я просто не понимаю, как может быть круто сидеть 10 часов подряд и ловить рыбу. Поэтому для меня это было шокирующим, и в тот момент я решила так его назвать в своем телефоне. Так он у меня и остался по сей день.

Тимур и Инна Мирошниченко Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Очень сложно, если я, например, на косметических процедурах, ресницы или маникюр, и я не вижу телефон. И я спрашиваю мастера: "Кто там мне звонит?". Она так смотрит и не может даже прочитать, что-то с рыбой связано. И я понимаю, что если это рыба, то это мой муж", – делится Инна.

Алина Гросу и Александр Комков

"Меня называет ежиком, я его – дикобразиком. У нас очень тяжелый характер, мы очень похожи. Если у нас нет настроения, то лучше не подходить, потому что очень колючие. Поэтому решили как-то так. В телефоне записан – Любимый.

Алина Гросу с мужем Александром Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, недавно звездные мужчины рассказали, что им не нравится в поведении избранниц. Настя Каменских, Надя Дорофеева, Ольга Сумская... Кажется, быть рядом с красотками украинского шоу-бизнеса мечтает едва ли не каждый мужчина. Однако идеальных отношений не бывает, и их мужья признались, как эти девушки умеют щекотать нервы.

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