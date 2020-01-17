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Дима Билан готовится к третьей операции: что известно о здоровье певца

Российский певец рассказал о своем состоянии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Дима Билан
Дима Билан
Фото: instagram.com/bilanofficial

Известный российский певец Дима Билан, который ранее попал в ДТП на Ленинском проспекте в Москве, перенес уже две операции и готовится к третьей.

Также смотрите в видео: Лера Кудрявцева перенесла тяжелую операцию на груди:

О своем состоянии здоровья популярный исполнитель рассказал на странице в Instagram. По его словам, одну из первых операций ему провели из-за сломанной ноги. Дима Билан очень намучился работать с тросточками на концертах, а в быту — "это было вырви мозг".

"Это мой последний заход в хирургию! В прошлом году у меня было 2 операции (и была это не только сломанная нога). Как же я намучился работать с тросточками в технологически насыщенном сложном шоу, где мне приходилось архи много перемещаться в сложных подвесах, полетах и т.д. Я уже молчу про быт — это было вырви мозг. Как же я рад, что говорю об этом в прошедшем времени", — написал Дима Билан.

Но еще одну – третью операцию – ему проведут в конце января. Хирурги должны вынуть титановую пластину с девятью шурупами из ноги: "Сейчас снимаю титановую пластину с девятью шурупами. Свой январский отпуск я провел в подготовке к операции... Отдельный привет всем моим слушателям и преданным поклонникам, которые так мощно меня поддерживали. В конце января я буду уже бегать, так что туры, концерты — все в силе".

Также сообщалось, что у мужа Регины Тодоренко Влада Топалова возникли серьезные проблемы со здоровьем.

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