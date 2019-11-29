Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дима Коляденко поделился историей расставания с Ириной Билык

По словам артиста, Билык намекнула на дорогой подарок на день рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:28
Ирина Билык и Дима Коляденко
Ирина Билык и Дима Коляденко
Фото: instagram.com/dima_kolyadenko

На церемонии вручения премии программы "Зірковий шлях" телеканала "Украина" популярный артист и шоумен Дмитрий Коляденко рассказал об отношениях с Ириной Билык.

Ирина Билык написала песню для Димы Коляденко. Подробности в сюжете:

Программа "Зірковий шлях" пригласила украинских артистов на вечеринку "Ніч химер", чтобы вручить уникальные премии самым ярким звездам отечественного шоу-бизнеса. Эпатажный артист Дмитрий Коляденко появился на церемонии в стильном голубом костюме с яркими аксессуарами и рассказал об отношениях с Ириной Билык.

"Я бы не сказал, что у нас романтические отношения – мы дружим. Это 100% моя самая лучшая подруга, я бы даже сказал – боевая подруга. Еще есть время – почти год, но Ира уже намекнула мне на дорогой подарок на день рождения, но я должен подумать. Должен посчитать свои денежки – она хочет новую серию дорогого телефона. Ну что ж, будем собирать денежку, будем копить", – рассказал Дмитрий Коляденко.

Кроме того, в эксклюзивном интервью артист поделился мистической историей жизни. Оказалось, в их разводе с Ириной Билык виноваты домашние любимцы – рыбки.

Ирина Билык и Дима Коляденко
Ирина Билык и Дима Коляденко
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Это был Новый год, и я хотел подарить Ире 12 дорогих рыбок. Закрыл ей глаза, и, когда завел ее в нашу новую квартиру, она обалдела – все 12 рыб сдохли, – поделился Дмитрий Коляденко на звездной вечеринке "Ніч химер". – Конечно, это был шок! К тому же я сразу подумал, что это плохой знак. А через месяц мы развелись, и я уехал из этого дома. Наверное, это была мистика, намек: Коляденко, вы поссоритесь, ты разрушишь квартиру, побьешь посуду, разрежешь картины и тебя выгонят вон. Так и случилось, наверное, это был знак, а рыбки – волшебные. После этого я с опаской отношусь к рыбам".

Напомним, программа "Зірковий шлях" – лидер среди проектов о селебретиз, которая выходит в эфире канала "Украина" по будням в 9:30. Во время вечеринки "Ніч химер" украинские знаменитости, которые громко заявляли о себе в течение года и достигли больших успехов в профессии, получили уникальную звездную премию.

Ранее мы также писали, что Ирина Билык поссорилась с мужем.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Я поздний цветок": Оля Цибульская вспомнила первый сексуальный опыт Дважды в одну реку: знаменитости, которые дали возлюбленным второй шанс Дмитрий Комаров прервал съемки ради жены: известна причина
Ирина Билык Дима Коляденко супруги звезд
Реклама

Новости партнеров

Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Скандал вокруг Ротару:
Скандал вокруг Ротару: "Дайте ей возможность спокойно доживать"
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:35Техно

Продажи iPhone рухнули: смартфон отказываются покупать

Сегодня, 09:11Fun

"Неудачный фотошоп": Трамп озадачил сеть своим новым фото

Вчера, 18:36Стиль

"Содержанка миллиардера": Оля Полякова поразила сексуальным образом на вечеринке телеканала "Украина"

Вчера, 16:45Fun

Рабочие обнаружили в стене невероятную находку: фото и видео

Вчера, 15:45Events

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых удачливых знаков зодиака

Вчера, 14:06Шоу-бизнес

Российского актера не пропустили в Украину: подробности инцидента в "Борисполе"

Вчера, 11:44Шоу-бизнес

Венгрия отказалась от участия в Евровидении 2020: названа скандальная причина

27 ноябряШоу-бизнес

Меган Маркл беременна вторым ребенком – СМИ

27 ноябряFun

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео

27 ноябряFood

Слоеные салаты на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

27 ноябряШоу-бизнес

Дмитрий Комаров прервал съемки ради жены: известна причина

27 ноябряТехно

Samsung обновит 28 смартфонов до Android 10: список

27 ноябряШоу-бизнес

Смело! Наголо побритый Филипп Киркоров удивил сменой имиджа

27 ноябряЭксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

27 ноябряТехно

Эксперты определили самый удачный смартфон 2019 года

26 ноябряСтиль

Вся в белом: Елена Зеленская восхитила изысканным нарядом на трапе самолета

Новости партнеров

Полякову возмутил поступок Данилко на «Х-факторе» (фото, видео)
Полякову возмутил поступок Данилко на «Х-факторе» (фото, видео)
Жена Михаэля Шумахера сделала заявление о его состоянии
Жена Михаэля Шумахера сделала заявление о его состоянии
Леся Никитюк показала, как выглядит до и после макияжа: фото
Леся Никитюк показала, как выглядит до и после макияжа: фото
Валерия объяснила, почему не рожает от Пригожина
Валерия объяснила, почему не рожает от Пригожина
Немецкие врачи назвали 10 продуктов, которые заменят лекарства
Немецкие врачи назвали 10 продуктов, которые заменят лекарства
Alekseev и солистка новой ВИА Гра объявили об отношениях
Alekseev и солистка новой ВИА Гра объявили об отношениях
"Кощей!": Алла Пугачева отличилась несуразным фото
Реставрация и ремонт кухонной мебели
Реставрация и ремонт кухонной мебели