Дима Коляденко заявил, что не собирается уводить Ирину Билык из семьи
Дима Коляденко подарил Ирине Билык кольцо с бриллиантами
Эксклюзивно в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", популярная певица Ирина Билык рассказала, как отреагировала на скандальное предложение Димы Коляденко.
Недавно украинский шоу-бизнес всколыхнула новость о том, что Дима Коляденко сделал предложение своей экс-супруге Ирине Билык. Тогда певица просто потеряла дар речи, но в интервью "Ранку з Україною" прокомментировала такой поступок своего бывшего мужа.
"Я сама в шоке. К нашей паре всегда были прикованы пристальные взгляды поклонников. Но я не знала, что Дима готовит именно такой сюрприз. Конечно, сказала, что подумаю", – отметила Ирина Билык.
Как выяснилось, кольцо от Коляденко – это украшение ручной работы с бриллиантами, стоимость которого шоумен не называет.
Дима Коляденко утверждает, что уводить Ирину из семьи не собирается, но попросил ее подумать над этим предложением. "Я ей сказал: "Ира, Коляденко продолжает тебя любить. Пожалуйста, прими это кольцо, выходи за меня замуж, подумай".
Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".
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