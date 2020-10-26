Димопулос станцевала с "холостяком", а Санина осталась без партнера: как прошел девятый выпуск "Танців з зірками"

Узнайте главные подробности нового эфира

В воскресенье, 25 октября, состоялся девятый выпуск шоу "Танці з зірками-2020". В этот вечер участники танцевали втроем – к ним присоединились звезды предыдущих сезонов. Приглашенной судьей на этот раз была Мария Ефросинина, а ведущими на балконе – Потап и его сын. Далее в материале узнайте все подробности нового выпуска.

Минувший вечер открыл номер Надежды Мейхер и Кирилла Васюка. К ним присоединился Даниэль Салем. Драматичный пасодобль судьи оценили в 38 баллов.

Фьюжн Сергей Танчинец и Яна Цыбульская танцевали вместе с Michelle Andrade. Общий балл яркой троицы – 33.

Страстную румбу для девятого эфира подготовили Ольга Фреймут и Илья Падзина. Вместе с ними на паркет вышла Леся Никитюк. Танец принес Фреймут первую 10-ку от Екатерины Кухар. Общая оценка – 35 баллов.

На помощь паре Сергей Мельник и Аделина Дели пришла суперфиналистка "танцев" и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова. Вместе они танцевали венский вальс и получили 39 баллов от судей.

Невероятное танго представили Юлия Санина, Женя Кот и Дмитрий Дикусар. Судьи поставили троице 39 баллов. Также стало известно, что партнер Юлии Дмитрий Жук заразился коронавирусом, а сама певица травмировалась перед эфиром.

Далее на паркет вернулся еще один секс-символ шоу Иракли Макацария. Он станцевал втроем с Сантой Димопулос и Максом Леоновым. Фламенко впечатлило всех звездных судей, которые поставили участникам 40 баллов.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко разочаровали жюри своим модерном. Паре не помогла даже легендарная актриса и участница первого сезона шоу Ольга Сумская. Сегодняшняя оценка участников – 30 баллов.

О том, какая пара покинула "Танці з зірками" на этот раз, узнайте здесь.

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