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Директор Жванецкого назвал причину смерти артиста и рассказал, где его похоронят

Сегодня, 12:11

Прощания с писателем не будет из-за карантинных ограничений

6 ноября стало известно о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Одессит умер в возрасте 86 лет, но будет похоронен не в родном городе, а, вероятно, в Москве. Об этом рассказал директор Жванецкого Олег Сташкевич.

По словам Сташкевича, о том, чтобы похоронить Михаила Жванецкого в Одессе, речи не шло.

"Это, конечно, решает семья. Но как можно похоронить в Одессе? Сейчас границы закрыты, об этом и речи быть не может", – сказал он изданию "Подъем".

Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий
Фото: facebook.com/jvanetsky/

Прощание с писателем также провести не смогут из-за пандемии коронавируса. О месте и дате похорон Михаила Жванецкого будет известно позднее.

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Кроме того директор Михаила Михайловича назвал вероятную причину смерти народного любимца. Сташкевич утверждает, что на это повлияли болезни Жванецкого, его возраст и здоровье.

Напомним, что незадолго до смерти Михаила Жванецкого стало известно, что он принял решение прекратить концертную деятельность и уйти со сцены.

Подробнее об этом смотрите в сюжете:

Мы также рассказывали, каким был Михаил Жванецкий и за что его любили зрители.

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