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Директор "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова – о конфликте с экс-участницей "ВИА Гры" и звонках с Верховной Рады

Анна Филимонова в интервью "Сегодня.Lifestyle" рассказала о тонкостях конкурса красоты

Анна Филимонова – директор конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная", которая на протяжении 14 лет отбирает красоток для участия в международных состязаниях. В откровенном интервью Сегодня.Lifestyle Анна приоткрыла занавес проведения конкурса красоты, призналась, кто все-таки спонсирует украинских красоток и рассказала о звонках чиновников Верховной Рады.

Прослушать интервью с Анной Филимоновой:

Анна, развенчайте главный миф – все конкурсы красоты продажные! Почему все так считают? Может, это правда?

Откуда у нас в стране столько миллионеров и олигархов, которые могут купить победу?! Я скажу так, вот девочки участвуют в конкурсе, а их мамы и знакомые болеют за них. И тут любимая дочка не победила. На кого спихнуть вину? Они же не могут сказать, что на самом деле она плохо выступила или ей не хватило баллов. Оправдать неудачу своего ребенка ты можешь только обвинениями в сторону организаторов.

Более того, красота – вещь настолько субъективная. Кому-то вы покажетесь очень красивой девушкой, а другой скажет: "Ничего особенного, девочка как девочка". Поэтому, когда побеждает девушка у публики появляется вполне нормальная реакция – обсудить результаты. И мнение чаще всего негативное, почему-то. Всем не угодишь! Диванных критиков много.

Дыма без огня не бывает! За 14 лет была хоть одна купленная победа?

Однозначно нет! Никогда этого не было. Времена меняются. Были лишь звонки от представителей Верховной Рады с просьбой не обидеть ту или иную участницу. Сейчас такого уже нет. Но я тогда думала, почему они так делают, ведь это частная организация (конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная"). Я не беру деньги у государства и не живу за счет налогов страны, мы вообще ни от кого не зависим!

Это достаточно большие деньги для того, чтобы сделать шоу. В команде работает 16 профессионалов, которые на протяжении четырех месяцев подготовки шоу получают очень большие зарплаты. Еще нужно одеть и накрасить участниц, сшить им костюмы. И я пытаюсь объяснить девочкам, которых до участия никто не знал, что в них вкладывается огромная сумма денег и им стоит ценить это. Спонсоры дарят им много косметики, отправляют в путешествия.

В гостях у Сегодня.Lifestyle Анна Филимонова Фото: Иван Марчук

Участницы конкурса "Мисс Украина Вселенная" бывают недовольны?

У нас был таким этот год. Я многим девочкам писала, что так нельзя. Они высказывали недовольство не мне, а моему коллективу. Это было очень некрасиво! Но, когда такое происходит, я рада, что именно эта участница не победила. Характер человека открывается после стрессовой ситуации.

Мое наблюдение за много лет – девочки, которые достойны победы, с легкостью принимают любое решение жюри. Они идут дальше и используют те возможности, которые им дал конкурс. А вот у девушек, которые не являются эталоном красоты, у них зачастую "корона" на голове.

За 14 лет у вас сформировались основные критерии и стандарты красоты, по которым вы отбираете девушек для конкурса?

Да, критерии есть и всегда были. Но, за последние годы очень меняется тенденция красоты. И даже, если взять Анастасию Субботу – победительницу "Мисс Украина Вселенная 2019" – она не является абсолютным стандартом. У нее есть свои нюансы – нестандартное лицо. Она – новый формат красоты.

Анастасия Суббота Фото: instagram.com/awwsaturday

Мир устал от глянцевой красоты и идеальности. За 14 лет проведения кастингов я увидела эволюцию женской красоты. Очень мало становится высоких девушек. Ко всему, у украинских женщин проблемы с кожей и это не связанно с питанием, огромный урон наносится от экологии и ритма жизни. Нет благоприятных факторов, чтобы люди были здоровыми. К нам приходят 18-летние девушки не в очень хорошей физической форме в то время, как 35-летние женщины выглядят намного моложе и стройнее. Просто они много чего знают о питании и о том, как поддерживать себя в форме. Но я никого не хочу отпугивать, к нам приходят и очень достойные юные участницы.

Реальность и ожидание – как часто девушки на кастингах не соответствуют фотографиям в Instagram?

У нас такая система – они присылают анкеты с фотографиями. Мы ввели пункт "покажите Instagram". Очень часто бывает, девочка красивая и по фотографиям можно сказать – это будущая "Мисс Вселенная", но в реальности ты не можешь узнать этого человека.

Эра социальной сети – имеет свои плюсы и минусы. На проведение конкурса красоты она влияет плохо. Раньше у девочек не было возможности пробиться. Они знали, что после участия в конкурсе они получат такую возможность. А сейчас что? Зачем напрягаться? Популярным можно стать благодаря Instagram. Не нужно ходить в спортзал и ухаживать за собой, фотошоп все сделает за тебя!

А для участия в конкурсе нужно пройти кастинг, проявить себя и раздеться перед жюри до купальника. А вдруг тебе откажут, как ты вообще со своей "короной" все это переживешь?! Поэтому нам сейчас очень сложно заманить девушек для участия в конкурсе. Бывает даже и такое, когда мы берем девушку в финал, а она перед самим конкурсом отказывается от участия.

Вы не подписываете с девушками контракт?

Мы не можем этого сделать, пока девушки не станут участницами. Да и как такового контракта с конкурсантками у нас нет. Хотя, как показывает практика, нужно его внедрить. С Анастасией Субботой у нас подписан контракт на три года и первый самый жесткий.

Если ей предлагают сотрудничество с определенным брендом, она должна поделиться гонораром. Но мы не жадные (смеется). Делить деньги мы не будем, главное – чтобы предложили сотрудничество.

Анна Филимонова Фото: Иван Марчук

Какое самое суровое ограничение прописано в контракте с победительницей "Мисс Украина Вселенная"?

Запрещается на протяжении года выходить замуж, также она должна все свои публичные появления согласовывать с нами заранее. Это касается и публикации фотографий в социальных сетях.

Страницу в социальной сети мы не забираем, победительница сама ведет аккаунт. Хотя у меня были подобные мысли, я хотела передать страницу профессионалам, но потом подумала, что так пропадет индивидуальность девушки.

Бывают моменты, когда я могу с участницей поссориться из-за публикации и даже оштрафовать. Особенно, когда дело касается хвастовства – снимки дорогих авто, ресторанов и одежды. В Украине не стоит дразнить аудиторию. Я понимаю, почему девушки стремятся показать свою жизнь с лучшей стороны – плеяда "инстаграмщиц" породила такую тенденцию и теперь все желают быть похожими на них. Но, слава Богу, эта тенденция уже уходит.

За Анастасией Субботой я не заметила этого хвастовства и надуманной роскошной жизни в социальных сетях. Она – самодостаточный человек, который знает цену деньгам.

Директор конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" Фото: Иван Марчук

Правда, что на конкурс красоты приходят богатые мужчины в поисках выгодной для себя партии?

Это стереотип и клише общества! Я всегда думаю, ну где же эти "богатенькие дяденьки"? Беру бинокль, сажусь в зал и ищу их. Но почему-то не нахожу! Почему люди так убеждены в обратном – не знаю. Скорее всего, это ментальность людей вперемешку со стереотипом, который нам прививали в детстве. Например, девушка не должна быть красивой и гордиться своей красотой, она должна быть умной. Это навязанное мнение сейчас мешает украинским девушкам побеждать на конкурсах красоты.

Почему перед финалом конкурса красоты в интернете появляется масса сообщений от "доброжелателей" с указанием победительницы?

Это все буллинг и хейтинг. В этом году была история, когда участниц начали забрасывать анонимными сообщениями с именем якобы победительницы. Хотя я всех девушек предупреждала, что такое будет и в это верить не стоит.

Я не верю в то, что это делают какие-то обычные люди. Скорее всего, это дело рук конкурентов и бывших участниц, которые остались недовольны результатами прошлых конкурсов. Скажу вам больше, негативные комментарии можно купить – 500 гривен платишь и тебе напишут любую гадость, которую пожелаешь. Подобная хейтерская атака произошла после победы Анастасии Субботы и я предполагаю, кому это было нужно – одной недовольной результатами участнице.

Какую самую странную сплетню читали о себе в прессе?

Мне лично нравятся девушки... Часто люди говорят, что в конкурс красоты можно попасть исключительно через постель. Тогда вопрос, с кем они должны переспать, если у нас один женский коллектив? Я с ними спать буду? И нашлись те люди, которые написали, что у меня нетрадиционная ориентация. Это, пожалуй, самый нелепый слух.

Победительницу "Мисс Украина 2019" Маргариту Пашу обвинили за неоднозначный ответ на вопрос о Крыме. Как вы считаете, конкурс красоты должен быть вне политики?

Очень тонкий вопрос. Отвечая на него, я рискую сказать что-нибудь плохое о Маргарите. Но скажу коротко – необходима толерантность. Даже если у тебя есть свое мнение, ты представляешь свою страну и должна говорить то, что должна. Ведь "Мисс Украина" – это статус, который обязывает тебя. Интересы страны превыше собственных.

Наших девочек мы стараемся научить обходить вопросы политического характера. Они в таком случае отвечают коротко: "Дело в том, что я не политик и не могу дать точную оценку, чтобы не ошибиться". Не забывайте, что пресса часто неправильно интерпретирует слова девушек-участниц.

Дайте совет, как правильно конкурсанткам отвечать на вопрос: "Зачем вам участие в конкурсе красоты и что вы сделаете после победы?".

Это мой любимый вопрос (улыбается). В этом году мы подняли очень важную тему – СПИДа, а также профилактики гепатитов среди молодежи. Плюс мы вместе с девочками поднимали вопросы гендерного неравенства и физического насилия. Моя цель – направить молодежь в правильное русло.

Так вот, после одного из благотворительных вечеров, которые мы же девушкам организовали, они все сказали в интервью, что хотят спасать мир. Всегда стандартный ответ – хочу победить, чтобы реализовать свой благотворительный проект, накормить детей и спасти бездомных. Это очень хороший ответ, я его очень уважаю. Но в силу возраста они говорят то, что им внушили, а именно – девочка из конкурса красоты должна заниматься благотворительностью.

Но как человек в 21 год может заниматься благотворительностью, будучи студентом. Привлечь инвесторов – задача сложная, ты должен быть серьезным человеком, который внушает доверие. Молодая девочка не в силах заниматься этим самостоятельно, но она может стать лидером мнений и пропагандировать какие-то правильные вещи.

Какая миссия конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная"?

Это конкурс, который дает возможность молодым, красивым и амбициозным девушкам заявить о себе. Мы даем шанс, даже если ты не победительница, на тебя уже обратили внимание. Со своей стороны, благодаря девушкам, их страницам в Instagram мы имеем также возможность продвигать те темы, которые волнуют нас и общество.

Чем победительница "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота зацепила лично вас?

Искренностью. Она не пришла с целью победить, а просто хотела попробовать себя. У нее не было надуманных историй, она вела себя естественно. И даже не старалась хайпануть на жуткой истории, о которой я уже узнала после финала. Оказывается, этот человек пережил такую страшную трагедию. Представляете, у нее был редкий синдром – паралич всего лица на нервной почве. Врачи тогда сказали ей, что прогноз очень плохой. Это произошло несколько лет назад.

В этом году в составе жюри на "Мисс Украина Вселенная" была Виктория Боня. Почему пригласили именно ее?

Я познакомилась с ней в Каннах и мы так хорошо разобщались. Мы понимаем, что Виктория – не звезда мирового масштаба, но она сделала себя сама. К сожалению, у нас нет 500 000 долларов, чтобы пригласить голливудскую знаменитость.

Чтобы там не обсуждали о ее личной жизни, в кровать мы ей не будем заглядывать. Плюс у нее 6 миллионов подписчиков и таким способом мы можем популяризировать свой конкурс.

За 14 лет работы вас пытались сдвинуть с должности директора конкурса красоты?

Была у нас девушка, с которой совсем не сложились отношения – это бывшая участница группы "ВИА Гра" Кристина Готлиб. У нее ко мне были претензии, а в частности – ей не нравились фотографии, которые мы публиковали. У нее было свое мнение и так тяжело что-то пояснить ей. Сейчас мы совсем не общаемся.

Кристина Готлиб Фото: Instagram.com

Скажу честно, женский бизнес энергетически сложный. Но меня никто не подставлял и не пытался сдвинуть. Ты не всегда будешь любим, у меня много врагов из-за того, что говорю все в лицо. А не все способны принимать критику в свой адрес.

Анна, напоследок поделитесь советами для девушек, как нужно выглядеть?

Посмотрите на себя в зеркало и подумайте, на какую знаменитость вы похожи. Далее присматривайтесь, как эта звезда одевается и красится. Первый момент в восприятии имиджа человека – это грань колхоза и красоты. Где эта грань? Она в балансе цвета волос и бровей, которые должны быть в одном оттенке. Здоровые волосы – визитная карточка на пути к успеху. На пике популярности сейчас – натуральные цвета, поэтому обратите на это внимание. Не мало важно состояние зубов и кожи.

К слову, не так давно "Мисс Украина" Маргарита Паша неожиданно ответила на вопрос, чей Крым.

Напомним также, Маргарита Паша дала откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, в котором рассказала об интригах закулисья и личной жизни.

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