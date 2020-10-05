Дисквалификация Винника и слезы Цыбульской: как прошел шестой выпуск "Танців з зірками-2020"

Коротко о новом прямом эфире

Шестой прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020" был посвящен украинским исполнителям. В воскресенье, 4 октября, участники проекта танцевали под композиции Тины Кароль, Гайтаны TAYANNA и других популярных артистов. Выступления звездных пар и самые интересные моменты выпуска – далее в материала.

К тройке судей в новом эфире "Танців з зірками" присоединился один из бывших участников проекта Юрий Ткач. Встречал пары на балконе еще один экс-участник шоу – украинский актер и певец DZIDZIO.

Первыми на паркет этим вечером вышли Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко. Они станцевали страстную сальсу под песню Hasta La Vista в исполнении Мишель Андраде. Общий балл пары – 28.

Юлия Санина и Дмитрий Жук исполнили контемп. Подпевать им вышла Тина Кароль. Судьи отметили мастерство пары, а Екатерина Кухар назвала их контемпорари самым техничным за все предыдущие выпуски. Оценка Юли и Димы – 38 баллов.

Пассодобль Тарас Цимбалюк и Яна Заец станцевали под современное исполнение народной украинской песни "Несе Галя воду" от участника "Голосу країни" Сергея Романа. 34 балла от судей расстроили Яну, которая отметила, что Влад Яма каждый эфир ставит паре только семерки.

Чувственную румбу Сергей Танчинец и Яна Цыбульская посвятили Андрею Кузьменко – пара выступила под композицию "Люди як кораблі" группы Скрябин. По словам Влада Ямы, Сергей значительно вырос как танцор к шестому эфиру. С коллегой согласилась Екатерина Кухар. Оценка Сергея и Яны – 34 балла.

Далее на паркет вышли Санта Димопулос и Макс Леонов. Звездой их выступления стала певица Гайтана, которая спела свою самую известную песню "Самотня боса". В сумме у пары 39 баллов.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк пригласили для своего номера певицу TAYANNA. Участники подготовили для шестого эфира эмоциональный фокстрот. Судьи проекта оценили представление, поставив Надежде и Кириллу 39 баллов.

Позитив и Юлия Сахневич представили трогательную и романтичную румбу под вокал Alekseev. Екатерина Кухар раскритиковала Позитива и поставила ему 5 баллов. Общая оценка пары – 28 баллов.

Сергей Мельник и Аделина Дели станцевали горячий пасодобль. Подпевала соперникам участница "Танців з зірками-2020" Юлия Санина. 37 баллов заработали Сергей и Аделина.

Ольга Фреймут пригласила на паркет свою маму и младшую дочь. Вместе с партнером Ильей Падзина ведущая танцевала фьюжн под пение победителя седьмого сезона "Голосу країни" Александра Клименко. В сумме у Фреймут и Падзины 34 балла.

В прямом эфире также стало известно, что Олега Винника и Алену Шоптенко дисквалифицировали. Пара пропустила два выпуска шоу из-за болезни. Но по правилам "Танців з зірками", за это они должны покинуть проект.

Какую еще пару зрители больше не увидят в эфире танцевального шоу, узнайте здесь.

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