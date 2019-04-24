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"Дивовижні люди": Алексей Суханов рассказал о зависти

Телеведущий считает, что завидовать умениям других не нужно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31
Эксперт шоу "Дивовижні люди" Алексей Суханов
Эксперт шоу "Дивовижні люди" Алексей Суханов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Эксперт супершоу "Дивовижні люди", грандиозный финал которого состоится в эту субботу, 27 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина", Алексей Суханов рассказал о том, как относится к зависти.

По словам ведущего, участие в проекте "Дивовижні люди" для него – уникальная возможность узнать о захватывающих способностях людей.

"Конечно, я, скажем, не такой гибкий, как некоторые наши участники, и никогда таким не был. Впрочем, я считаю, что завидовать умениям других не нужно. Можно восхищаться и аплодировать, удивляться, но зависть – это иррациональная вещь, нельзя завидовать", – сказал Алексей Суханов.

Кроме того, ведущий отметил, что участие в шоу для него – это большая ответственность.

"Я руководствовался исключительно своими впечатлениями, постоянно задавая себе вопрос – а могу ли я вообще такое? Я добрый человек, я не могу быть жестоким. И это очень большая ответственность: у меня всегда на уме – как не обидеть, как подобрать слова, объяснить, чтобы при этом не отбить у человека желание бросить это занятие. С нетерпением жду финала!" – поделился Алексей на съемочной площадке телеканала "Украина".

Эксперты шоу "Дивовижні люди"
Эксперты шоу "Дивовижні люди"
Фото: телеканал "Украина"

Напомним, продолжается всеукраинское СМС-голосование за победителя супершоу. Ознакомиться с финалистами проекта, а также правилами голосования можно на сайте телеканала "Украина". Имя победителя, за которого зрители отдали наибольшее количество голосов, объявит ведущий проекта Александр Скичко в прямом эфире самого ожидаемого события весны – грандиозного финала супершоу "Дивовижні люди" 27 апреля. Победитель получит денежный приз – 200 000 гривен и звание Супермозг.

Масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала "Украина" борются за победу люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Звездными экспертами проекта стали популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на телеканале "Украина" Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко.

Смотрите видео о финалистах шоу "Дивовижні люди":

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зависть Алексей Суханов телеканал Украина Дивовижні люди
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