Dj NANA поразила поклонников яркими фото из Таиланда

Артистка рассказала, что на Пхукете ее впечатлило больше всего

Dj NANA Фото: пресс-служба

Dj NANA своим зимние каникулы проводит на острове Пхукет, откуда ежедневно публикует красочные снимки на своей странице в Instagram. Первое знакомство с райским островом выдалось насыщенным. Нана признается, что огромное удовольствие ей приносит именно активный отдых, поэтому девушка исследует диковинную территорию во время самостоятельно спланированных экскурсий. Так, Dj NANA посетила одну из самых главных достопримечательностей и святынь Пхукета – храмовый комплекс Big Buddha, побывала на шоу птиц в "Bird Park", а также целый день провела в заповеднике слонов "Phuket Elephant Sanctuary". К слову, это место особенно впечатлило артистку!





Dj NANA Фото: пресс-служба Dj NANA Фото: пресс-служба Dj NANA Фото: пресс-служба Dj NANA Фото: пресс-служба Dj NANA Фото: пресс-служба Dj NANA Фото: пресс-служба Dj NANA Фото: пресс-служба Dj NANA Фото: пресс-служба Dj NANA Фото: пресс-служба Dj NANA Фото: пресс-служба Dj NANA Фото: пресс-служба Dj NANA Фото: пресс-служба Dj NANA Фото: пресс-служба Dj NANA Фото: пресс-служба Dj NANA Фото: пресс-служба 1/15

"В национальном парке животные не привязаны на цепях, за ними ухаживают и хорошо кормят, не используют палки с шипами, чтобы обуздать их. Мне удалось покормить слонов из рук, покупаться вместе с ними! Это было невероятно!" - рассказала Dj NANA. На Пхукете девушку восхитили мягкий климат, живописная природа – океан, банановые деревья и пальмовые рощи, а также удивительные закаты ярко-малинового цвета.



К слову, ранее снимками с отдыха в Таиланде поделилась еще одна украинская знаменитость – Злата Огневич.

Ранее подкаченный торс на пляже Таиланда показал Иракли Макацария.

О том, где отдыхают и сколько тратят звезды в отпусках смотрите в видео ниже:

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