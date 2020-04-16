Dj NANA проведет утреннюю тренировку в прямом эфире Сегодня.Lifestyle в Instagram

Присоединяйтесь к нам 17 апреля в 10:00

Украинская певица, диджей и экс-участница трио Nikita Анастасия Кумейко, выступающая под псевдонимом Dj NANA, станет гостем прямого эфира в Instagram на нашей странице Segodnya_Life и проведет тренировку для поддержки формы во время карантина. Присоединяйтесь к нам 17 апреля в 10:00 и узнайте, как Dj NANA заменяет тренировку в зале домашними нагрузками, а также Анастасия поделится своими творческими планами и советами по уходу за собой во время самоизоляции.

DJ NANA Фото: Сегодня

Анастасия Кумейко — украинская певица и профессиональная танцовщица, экс-солистка группы Nikita, в прошлом участница группы "А.Р.М.И.Я". Настя закончила школу Дирюгиной, танцевала в ансамбле им. П.Вирского, была танцовщицей Тодеса, а также работала в различных балетах Киева.

В 2018 году Dj NANA в паре с ресторатором и депутатом Верховной Рады Николаем Тищенко приняла участие в проекте "Танці з зірками". Но победить звездам не удалось, они покинули проект в четвертом эфире.

Напомним, что в марте Dj NANА представила гимн молодости. Новый трек был написан ее продюсером, известным композитором Русланом Квинтой в коллаборации с молодым автором Галиной Моруз.

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