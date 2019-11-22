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Длинноволосая Даша Астафьева позировала полуобнаженной среди ледников

Звезда снялась в фотосессии в Исландии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:58
Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская актриса и модель Даша Астафьева, которая недавно призналась, почему спала с завязанными руками, приняла участие в очередной нестандартной фотосессии. Звезда позировала полуобнаженной в Исландии на фоне ледников.

Даша Астафьева предстала перед поклонниками в новом образе:

Так, Даша Астафьева отправилась в Исландию, дабы принять участие в съемке для рекламной кампании. По словам звезды, позировать полуобнаженной в минусовую температуру ей не составило труда.

"Всеми правдами и неправдами, мы добрались до ледника... Три мечтателя. Конечно, Исландия – то заветное, которое нельзя долго держать в себе.. иначе страхи, сомнения, и новогодние корпоративы украдут на части! Расскажите, как мечтали и боялись? Много лет, страх был сильнее меня. Но, почему-то в этом году, я поняла, как важно перешагивать и исполнять. Не знать, но пробовать, и учиться.. вдохновляться и делиться с людьми своей мечтой. Мне не холодно. Потому что именно в таких местах, чувствуется , что я живая) Что я сильная, и очень ценю все, что у меня есть сегодня... Вот, что меня греет. Спасибо вам", – подписала кадры звезда.

Даша Астафьева в Исландии
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Исландии
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Исландии
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Исландии
Фото: instagram.com/da_astafieva
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Отметим, это уже вторая фотосессия, в которой Даша Астафьева предстает с длинными волосами. Ранее поклонники уже видели Дашу Астафьеву с ровными длинными волосами.

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