"Для вас лучше, если я умру": скандальное интервью отца Меган Маркл о разговоре с принцем Гарри
Томас Маркл рассказал, что якобы принц Гарри советовал ему держать язык за зубами со СМИ
Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл, который недавно дал скандальное интервью, не прекращает выступать в СМИ со заявлениями относительно королевской семьи.
Теперь Томас Маркл клянется, что это было его последнее интервью в СМИ. Изданию Daily Mail мужчина рассказал о звонке принца Гарри, в котором внук королевы предупреждал Томаса относительно последствий такого общения с журналистами.
Отец герцогини рассказывает, что с принцем Гарри он никогда лично не встречался, однако до королевской свадьбы с будущим зятем у него складывались теплые отношения. Они были заочно представлены друг другу и часто созванивались, чтобы обсудить правильную тактику в общении с журналистами. Интересно, что принц Гарри посоветовал Томасу избегать папарацци.
По словам Томаса Маркла, он больше всего жалеет о последнем звонке Гарри, отец Меган был в больнице после сердечного приступа. Томас Маркл сказал, что принц Гарри тогда подчеркнул "Если бы вы послушали меня, этого бы никогда не случилось".
Под конец он добавил, что не злится ни на Гарри, ни на Меган и желает ей всего наилучшего.
Напомним, не так давно 73-летний отец Меган Маркл не перестанет общаться с прессой. Томас Маркл в недавнем комментарии рассказал, что его не смущает тот факт, что герцогу и герцогине Сассекским совершенно не нравятся платные интервью, которые она дает различным СМИ.