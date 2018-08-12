"Для вас лучше, если я умру": скандальное интервью отца Меган Маркл о разговоре с принцем Гарри

Томас Маркл рассказал, что якобы принц Гарри советовал ему держать язык за зубами со СМИ

Отец Меган Маркл Томас. Фото: TVNet

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл, который недавно дал скандальное интервью, не прекращает выступать в СМИ со заявлениями относительно королевской семьи.

Теперь Томас Маркл клянется, что это было его последнее интервью в СМИ. Изданию Daily Mail мужчина рассказал о звонке принца Гарри, в котором внук королевы предупреждал Томаса относительно последствий такого общения с журналистами.

Отец герцогини рассказывает, что с принцем Гарри он никогда лично не встречался, однако до королевской свадьбы с будущим зятем у него складывались теплые отношения. Они были заочно представлены друг другу и часто созванивались, чтобы обсудить правильную тактику в общении с журналистами. Интересно, что принц Гарри посоветовал Томасу избегать папарацци.

"Гарри сказал, чтобы я никогда не связывался с прессой, что это закончится слезами. Он предупреждал: "Они съедят вас живьем". И был прав", – заявил Томас Маркл.

По словам Томаса Маркла, он больше всего жалеет о последнем звонке Гарри, отец Меган был в больнице после сердечного приступа. Томас Маркл сказал, что принц Гарри тогда подчеркнул "Если бы вы послушали меня, этого бы никогда не случилось".

"Может быть, для вас вообще будет лучше, если я умру. Тогда вы могли бы притвориться печальным", - так ответил Томас принцу Гарри и бросил трубку.

Под конец он добавил, что не злится ни на Гарри, ни на Меган и желает ей всего наилучшего.

Напомним, не так давно 73-летний отец Меган Маркл не перестанет общаться с прессой. Томас Маркл в недавнем комментарии рассказал, что его не смущает тот факт, что герцогу и герцогине Сассекским совершенно не нравятся платные интервью, которые она дает различным СМИ.