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Дмитрий Cтупка: "RestYou стал для меня гидом и помощником в мире ресторанов"

Знаменитый актер Дмитрий Ступка рассказал об инновационном сервисе для ресторанов RestYou и почему согласился представлять бренд

Смартфон давно стал главным помощником в работе и повседневной жизни. Множество приложений избавляют нас от рутинных забот и высвобождают время для творческой работы или общения с друзьями и близкими. Показательный пример – инновационный сервис RestYou, который уже стал для многих новым приятным открытием.

О мобильном приложении RestYou, его удобстве и преимуществах мы пообщались с представителем знаменитой династии украинских актеров Дмитрием Ступкой, который стал амбассадором и медиа-лицом проекта RestYou.

Дмитрий, как началось ваше сотрудничество с командой RestYou?

Однажды, во время пребывания в Нью-Йорке, я воспользовался похожим мобильным приложением. Оно запомнилось мне удобством и эффективностью использования. Сами понимаете, что жизнь актера отличается бешеным темпом и заниматься оргвопросами времени не остается. Когда узнал об украинском мобильном приложении, позволяющем без лишних звонков, прямо в интернете решить вопросы посещения ресторана, скачал его себе на смартфон и сразу решил протестировать. Первый же заказ столика показал, что RestYou – простой, полезный, удобный и надежный сервис.

Согласитесь, что одно дело – просто пользоваться каким-то сервисом и совсем другое – стать его представителем. Это требует определенных усилий и затрат времени. А вы сказали, что темп жизни у актера просто бешеный. Тем не менее вы согласились стать амбассадором RestYou…

Знаете, мне нравится мысль, выказанная Евгением Муранем, основателем компании Rawira (это те ребята, которые сделали и продвигают приложение RestYou). Евгений не устает повторять, что если мы хотим стать европейцами, то нам нужно приложить для этого усилия. Когда я начал пользоваться сервисом, ничем не уступающим тому, что видел когда-то в Нью-Йорке, но созданным украинцами в Украине, то сказал себе: "Нужно поддержать их". Так что дело не только в полезном и удобном приложении для организации похода в ресторан. Мы меняем подходы к жизни. То есть выполняем определенную цивилизационную миссию. Может, звучит несколько пафосно, но так оно и есть.

Полностью согласен с вами. Скажите, вы знаете кого-то из вашего окружения, публичных людей, кто уже пользуется RestYou?

Раз уж я стал медиа-лицом сервиса, то волей-неволей оказываюсь в курсе, кто из моих знакомых уже установил приложение на смартфон и что он думает по этому поводу. Например, Андрей Джеджула узнал от меня о RestYou и пользуется им постоянно.

ResYou проводник в мире ресторанов

Так что же это за сервис? Предназначение Rest You – упростить все процессы, связанные с посещением кафе или ресторана – от выбора заведения до оплаты. С помощью приложения можно:

выбрать заведение и просмотреть меню;

узнать о наличии свободных мест и заказать столик;

выбрать по меню ресторана и оплатить мгновенно;

при необходимости заказать блюда с собой на вынос.

Пользователю приложения можно уже не созваниваться с рестораном для резервации столика. К моменту прибытия в ресторан столик ожидает клиента, официанты охладили бутылку приглянувшегося ему вина и готовы подавать первое блюдо, а заказанная на вынос еда заботливо упакована.

За первый месяц релиза приложение скачали 2500 человек, было оформлено более 1000 заказов. Сейчас в активе RestYou – более 400 популярных заведений Киева разных ценовых категорий: от демократичных кафе до luxury-ресторанов, более 30 кафе и ресторанов во Львове. К концу сентября разработчики планируют полностью охватить Киев и продвинуться в большие города страны. А к концу года в RestYou будут представлены заведения общепита Днепра, Харькова, Одессы.

Звезды уже убедились в удобстве приложения и с удовольствием им пользуются. Попробуйте и вы!

Скачать приложение RestYou

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