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Дмитрий Гордон в седьмой раз стал отцом: фото

Супруга подарила журналисту на день рождения дочку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Дмитрий Гордон с супругой Алесей Бацман
Дмитрий Гордон с супругой Алесей Бацман
Фото: Facebook

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон 21 октября отметил свое 52-летие, но в этом году у мужчины получился двойной праздник. 9 октября на свет появился его седьмой ребенок – дочка Лиана. К слову, недавно еще одна украинская знаменитость сообщила о беременности – Наталка Карпа ждет ребенка.

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О радостном событии в их семье на странице в Facebook рассказала супруга журналиста Алеся Бацман. Ко всему, главный редактор сайта "Гордон" поздравила мужа с двойным праздником и поделилась трогательными семейными кадрами.

"Дима, конечно, хотел бы подарок прямо на свой день рождения, но Лиана не стала ждать сегодняшнего дня и родилась 9 октября. Четвертые Весы в семье. С днем рождения, мои любимые Весы!" — написала Алеся.

Семья Дмитрия Гордона
Семья Дмитрия Гордона
Фото: Facebook

Отметим, что Дмитрий Гордон, кроме новорожденной дочери, воспитывает шестерых детей. У пары есть еще две совместных дочери: трехлетняя Алиса и семилетняя Санта. Также у Дмитрия Гордона от брака с Еленой Сербиной есть четверо детей: 27-летний Ростислав, 24-летний Дмитрий, 20-летняя Елизавета и 18-летний Лев.

Ранее мы также писали, как Санта Димопулос, которая недавно стала мамой во второй раз, узнала о беременности.

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